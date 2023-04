Hanks Welt : Die angepassten Liberalen

Ich sehe aus wie das lebendige FDP-Klischee“, sagt Johannes Vogel. Der Mann ist stellvertretender Vorsitzender seiner Partei, trägt dunkelblauen Anzug, weißes Hemd, hellbraune Schuhe – und schämt sich. So jedenfalls erzählt es meine Kollegin Helene Bubrowski vergangene Woche in der F.A.S.

Rainer Hank Freier Autor in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Ein anderer liberaler Jungspund legt großen Wert darauf, sich vom „klassischen Jungliberalen-Klischee“ abzugrenzen: „Polo-Shirts mit hochgestelltem Kragen sind nicht meins“, sagte er. Anzüge trage er ungern. Du meine Güte. Wer trägt denn überhaupt noch Anzüge in einer Welt, in der längst auch die Daimler- und Allianz-Chefs die Krawatte scheuen wie der Teufel das Weihwasser und vor großem Publikum lieber in Jeans und Sneakern posieren?