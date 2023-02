Seit vergangenem Mittwoch ist der EU-Gaspreisdeckel in Kraft, von diesem Montag an kann er umgangenen werden. Der amerikanische Börsenbetreiber ICE ermöglicht nun auch von London aus Wertpapiergeschäfte für künftige Lieferungen, auf den Gaspreisleitindex Title Transfer Facility. ICE reagiere damit auf die Wünsche der Investoren, teilte der Börsenbetreiber mit. Der Handel an seiner Amsterdamer Börse, dem liquidesten Gas-Terminmarkt in Europa, der den Benchmark-Gaspreis für die Region festlegt, soll parallel weiterlaufen.

Der Handel in London sei „eine Versicherung“ für die Kunden, falls der Preisdeckel sie darin hindere, in der Europäischen Union Abschlüsse zu tätigen und ihr Risiko dabei angemessen zu managen. Es sei die Pflicht eines Konzerns wie ICE seinen Kunden gegenüber, Lösungen für ihre Probleme zu finden. Die niederländische Regierung zeigte sich wenig überrascht. Das sei genau das, wovor sie in den Verhandlungen über den Gaspreisdeckel immer gewarnt habe und weshalb sie sich bis zuletzt gegen den Eingriff in den Gasmarkt gestemmt habe, hieß es aus dem Wirtschaftsministerium.

Die EU-Staaten hatten sich Ende vergangenen Jahres auf einen Preisdeckel für die Gaseinfuhr geeinigt. Das war eine Reaktion auf die seit dem Ukraine-Krieg stark gestiegenen Preise. Im Sommer 2022 hatten diese ein Rekordniveau von beinahe 350 Euro je Megawattstunde erreicht. „Normal“ waren in der Vergangenheit Preise von 20 Euro. Zuletzt sind die Preise – wegen des milden Winters, aber auch des Rückgangs der Nachfrage – stark gesunken. Zuletzt lag der Preis für den Folgemonat wieder unter 50 Euro. Das könnte sich aber mit Blick auf den Winter 2023/2024 wieder ändern, warnen Fachleute.

ICE hatte mit Rückzug aus EU gedroht

Der Entscheidung für den Preisdeckel war eine monatelange Debatte vorausgegangen. Zwei Drittel der Mitgliedstaaten beharrten auf einem Eingriff in den Gasmarkt, um den ihrer Ansicht nach künstlich – durch Spekulation – erhöhten Preis zu senken. Allen voran die Niederlande und Deutschland hatten sich gesperrt. Sie hatten befürchtet, dass ein zu strikter Preisdeckel dazu führen könnte, dass Länder wie Norwegen, die USA oder Qatar ihr Gas dann an Drittstaaten verkaufen. Zumindest die Tanker mit verflüssigtem Gas (LNG) können leicht umgeleitet werden. ICE hatte zwischenzeitlich gedroht, sich ganz aus der EU zurückzuziehen.

Als Kompromiss beschloss die EU am Ende, einen „atmenden Preisdeckel“. Der wird aktiviert, sobald der Preis für den Folgemonat drei Tage lang höher als 180 Euro und zugleich mindestens 35 Euro höher als der Weltmarktpreis für LNG ist. Anschließend schwankt er dann um eben diese 35 Euro über den LNG-Preis. Das gilt aber nur für den Handel mit künftigen Lieferungen - Geschäfte vom Folgemonat ("Month Ahead") bis Folgejahr ("Year Ahead") - an der Börse. Geschäfte zwischen Lieferant und Kunden – direkt oder über einen Vermittler – sind zumindest zunächst ausgenommen.

Trotz dieses schon bisher eingeschränkten Rahmens besteht nach Ansicht von Fachleute nach wie vor die Gefahr, dass der Preisdeckel die Versorgung der EU gefährden könnte, wenn er aktiviert wird. Die Finanzaufsichtsbehörde ESMA und die EU-Energieagentur ACER sind zuletzt indes in Analysen, die sie zum Inkrafttreten des Deckels erstellt haben, zu dem Schluss gekommen, dass es keine Anzeichen für negative Folgen gibt – allerdings auch nicht für positive.