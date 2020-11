Freihandelsabkommen RCEP : Asien handelt, Deutschland prüft noch

Aktualisiert am

Welche Chancen bietet der neue Handelspakt für deutsche Autos und Maschinen? Klar ist: Wer profitieren will, muss investieren.

Mitarbeiter in einem VW-Werk in China Bild: Reuters

Die ersten Gewinner des weltgrößten Handelsabkommens stehen schon fest: die Börsianer. Die Werte der Aktien japanischer Automobilhersteller oder koreanischer Zulieferer legten zu Wochenbeginn sprunghaft um bis zu 7 Prozent zu. Die wegfallenden Zölle könnten ihnen die Tür in riesige Märkte öffnen. Doch auch Investoren aus Europa oder Deutschland können vom Freihandelspakt RCEP profitieren, wenn sie in Asien fertigen. Am Sonntag hatten 15 Länder Ostasiens und des Pazifiks die Regionale Umfassende Wirtschaftspartnerschaft unterzeichnet. RCEP umfasst 30 Prozent der Weltwirtschaftsleistung, 2,2 Milliarden Menschen und 28 Prozent des Welthandels.

Manche Konzernzentralen in Deutschland scheinen von dem Abkommen, das acht Jahre verhandelt wurde, noch überrascht: Die großen Automobilhersteller BMW und Daimler lassen zumindest ausrichten, sie müssten nun zunächst „lesen, prüfen und bewerten“. Ihre Lobbygruppe, der Verband der Automobilindustrie (VDA), zeigt sich indes schon ernüchtert: „Eine erste Analyse des Abkommens zeigt, dass vor allem Hersteller und Zulieferer aus Japan und Südkorea Zollvorteile beim Export nach China erhalten werden“, heißt es in einer Stellungnahme.