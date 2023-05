Während sich in diesen Tagen die Chefs der sieben wichtigsten Wirtschaftsnationen in Japan treffen, wird deutlich: Ein Ziel haben sie bisher nicht erreicht, nämlich Russland wirtschaftlich zu isolieren. Selbst wenn Öl und Gas in der Betrachtung außen vor bleiben, hat sich der Handel mit Russland seit Einführung der Sanktionen nur ungefähr halbiert. Die Exporte der G-7-Staaten nach Russland sind zwischen März 2022 und Februar 2023 gegenüber dem Vorjahr um 60 Prozent zurückgegangen – so zeigt es eine Analyse des Wirtschaftsforschungsunternehmens Prognos, die kommende Woche veröffentlicht wird. Nur die USA, Kanada und Großbritannien hätten ihre Exporte konsequent zurückgefahren, heißt es in der Analyse, Italien dagegen nicht so sehr, Deutschland liege in der Mitte.

Patrick Bernau Verantwortlicher Redakteur für Wirtschaft und „Wert" der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.









Ähnlich die Importe aus Russland. Abgesehen vom umstrittenen Öl- und Gashandel sind mehr als 40 Prozent der Einfuhren übrig geblieben, am wenigsten in Kanada und Großbritannien, am meisten in Frankreich. Wieder liegt Deutschland in der Mitte.