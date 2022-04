Handel mit China und Russland : Warum Deutschlands Exportmodell in Gefahr ist

Wie weit der lange Arm des großen Handelspartners im Fernen Osten reicht, das bekamen deutsche Firmen vor ein paar Monaten zu spüren. Da hatte das kleine Litauen, ein Land mit nicht mal drei Millionen Einwohnern, di­plo­ma­tische Beziehungen mit Taiwan aufgenommen, einer Republik mit kaum mehr als 25 Millionen Bürgern. Keine große Sache, sollte man denken. Jedenfalls nichts, was große und weltweit aktive deutsche Konzerne ins Schlingern bringen könnte.

Ralph Bollmann Korrespondent für Wirtschaftspolitik und stellvertretender Leiter Wirtschaft und „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. Folgen Ich folge Marcus Theurer Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

So war es aber nicht. Denn die Volksrepublik China, mit ihren 1,4 Milliarden Menschen auf dem Weg, zur größten Volkswirtschaft der Erde aufzusteigen, beansprucht Taiwan, die Insel vor ihrer Küste, für sich – und bestraft jeden, der es wagt, sich über diesen Anspruch formal hinwegzusetzen. Folglich durften deutsche Autozulieferer wie Continental ihre Produkte aus litauischen Werken nach der Aufnahme der diplomatischen Beziehungen zwischen Vilnius und Taipeh nicht mehr in die Volksrepublik liefern – mit der Folge, dass den Werken deutscher Autohersteller in China kurzzeitig ein Produktionsstopp drohte.

In diesem Fall währte der Schreck nur kurz, um das Problem ist es schon wieder etwas stiller geworden. Aber der Vorfall zeigte, wie empfindlich das Wirtschaftsmodell ist, das der Bundesrepublik in der jüngeren Vergangenheit verlässliche Wohlstandszuwächse beschert hat – und das nicht zuletzt auf der Kooperation mit zwei autoritären Regimen beruhte, nämlich auf günstigen Energieimporten aus Russland und gewinnträchtigen Exporten nach China, vor allem im Automobil- und Maschinenbau. Als drittes Element kam, wie vor allem Politiker und Experten aus den Vereinigten Staaten gern lästerten, äußerste Sparsamkeit bei den Verteidigungsausgaben hinzu.

Inzwischen hat die Bundesregierung angekündigt, die Rüstungsausgaben für die nächsten Jahre um stolze 100 Milliarden Euro aufzustocken. Und der Abschied vom russischen Gas ist im Grundsatz beschlossene Sache, auch wenn über den Zeitplan noch gestritten wird. Nun schauen Politiker und Experten mit bangem Blick auf die dritte, womöglich ebenfalls bröckelnde Säule des deutschen Wohlstandsmodells: auf die China-Exporte.

Krisen haben Schwachpunkte aufgezeigt

Sollte die Führung in Peking offener als bisher Putins Krieg in der Ukraine unterstützen, könnte damit schon kurzfristig Schluss sein. Aber auch ohne eine solche Zuspitzung wird das Geschäft in dem kapitalistischen Einparteienstaat immer schwieriger – wegen der wachsenden Spannungen zwischen China und den Vereinigten Staaten, wegen des zunehmenden Autarkiestrebens der Pekinger Führung, wegen der einseitigen Abhängigkeit Deutschlands. Womöglich kommt bald schon ein ähnlich böses Erwachen wie im Falle Russlands, wo viele deutsche Manager bis zum Kriegsbeginn am 24. Februar gleichfalls jedes Risiko bestritten. Inzwischen droht ihnen in Putins Reich sogar die Enteignung ihrer stillgelegten Anlagen.

F.A.Z. Newsletter Ukraine Täglich um 12.00 Uhr ANMELDEN

Wie ernst das Problem ist, zeigt sich in den Geschäftserwartungen der Unternehmen. Der entsprechende Index des Münchener Ifo-Instituts stürzte im März um 13,3 Punkte ab, so stark wie nicht einmal im ersten Corona-Lockdown. Darin drückt sich vor allem die Angst vor Energieknappheit aus, aber auch die zunehmende geopolitische Unsicherheit über Russland hinaus. Und für den heutigen Freitag ist wegen der wachsenden Spannungen mit Fernost eigens ein EU-China-Gipfel anberaumt worden.

Alarmiert ist man auch in Robert Habecks Wirtschaftsministerium. „Wir sehen uns mit der Frage konfrontiert, ob das Wirtschaftssystem Deutschlands in einer geopolitisch schwierigeren Welt nachhaltig genug ist“, warnt Franziska Brantner, Habecks grüne Parteifreundin und Parlamentarische Staatssekretärin. „Corona und der Krieg in der Ukraine haben Schwachpunkte aufgezeigt. Der nächste Testfall könnte die starke Abhängigkeit von China sein, sowohl mit Blick auf Exporte als auch Importe entlang der Lieferkette.“