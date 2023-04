Hamburger Hafen : Cosco-Einstieg auf der Kippe?

Der Streit um den Einstieg der chinesischen Reederei Cosco am Hamburger Hafenterminal Tollerort schien nur noch Formsache. Unter bestimmten Bedingungen könnte die Beteiligung an der Betreibergesellschaft erlaubt werden, beschloss die Bundesregierung im Herbst. In Hamburg wurde von der Betreibergesellschaft HHLA mehrfach betont, man habe alle Auflagen aus Berlin in der Neufassung des Vertrags mit Cosco umgesetzt.

Allerdings haben sich die rechtlichen Umstände verändert: Das Terminal Tollerort wird jetzt vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) mittlerweile als „Kritische Infrastruktur“ eingestuft, wie NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung jetzt vermeldeten. Die Neueinstufung gelte seit Januar 2023, bestätigte eine HHLA-Sprecherin der F.A.Z. – und zwar für alle Hafenterminals, abhängig von der Umschlagmenge.

Eine automatische Untersagung des Geschäfts bedeutet diese Einstufung als kritische Infrastruktur nicht. Sie ist aber offenbar vom chinesischen Geschäftspartner der Hamburger Hafenbetreiber definitiv als bedeutend eingeordnet worden. Denn die börsennotierte Cosco Shipping Ports Limited (CDPL) veröffentlichte kurz nach Neujahr eine Pflichtmitteilung, wonach es trotz des eigentlich vereinbarten Fristablaufs am 31. Dezember weitere Verhandlungen über die genauen Bedingungen gebe. Die HHLA reagierte darauf postwendend mit der Mitteilung, es sei eine „zeitnahe Finalisierung“ des schon im Sommer 2021 eingefädelten Geschäfts mit Cosco angestrebt.

HHLA-Chefin zeigte sich längst ungeduldig

Die rechtliche Interpretation scheint zumindest nicht so eindeutig zu sein, dass diese „zeitnahe Finalisierung“ gelungen ist. Vielmehr zeigte sich Angela Titzrath, die Vorstandschefin der HHLA AG, bei der Jahrespressekonferenz des börsennotierten Unternehmens Ende März erkennbar ungehalten über die zeitliche Verzögerung. Nach „guten, intensiven Gesprächen mit dem Wirtschaftsministerium“ habe man am 30. Dezember um 16 Uhr einen Vertrag nach dem Muster eines atypischen Kontrollerwerbs vorgelegt, in dem alle Auflagen umgesetzt worden seien.

„Es gab zusätzliche Fragen, die haben wir auch alle beantwortet“, sagte Titzrath noch. Sie betonte während der Pressekonferenz mehrfach in unterschiedlichen Formulierungen, dass man quasi täglich auf einen Anruf aus dem Bundeswirtschaftsministerium warte: „Wir haben zu Cosco eine Kundenbeziehung, die seit 40 Jahren gewachsen ist.“ China sei der mit Abstand wichtigste Handelspartner für die HHLA AG. Der Anteil am Umschlagvolumen im gesamten Hamburger Hafen (einschließlich der anderen Terminals) liege bei 30 Prozent.

Veränderte Einstufung keine Kleinigkeit

Eine Sprecherin von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sagte am Mittwoch auf Anfrage: „Die Frage, was als Kritische Infrastruktur einzuordnen ist, obliegt der Zuständigkeit des BSI und des Bundesinnenministeriums auf der Grundlage der sogenannten BSI-Kritisverordnung.“ Das BSI, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, äußert sich zu dem Vorgang nicht. Die Sprecherin des Wirtschaftsministeriums macht aber auch deutlich, dass die veränderte Einstufung für die Bundesregierung keine Kleinigkeit ist: „Da sich die Voraussetzungen geändert haben, prüfen wir als BMWK die Auswirkungen auf den Sachverhalt.“

Als „Kritische Infrastruktur“ werden Einrichtungen bezeichnet, die eine besondere Bedeutung für das staatliche Gemeinwesen besitzen, deren Ausfall oder Störung beispielsweise zu Versorgungsengpässen führen können. Während der politischen Diskussion im vergangenen Sommer war von Seiten der Befürworter des Cosco-Einstiegs vielfach darauf hingewiesen worden, dass es nur um eine Beteiligung an einer Betreibergesellschaft gehe.

Um den Einfluss zu begrenzen, wurde eine Beteiligung der Cosco-Gesellschaft an dem Hamburger Terminal-Unternehmen von unter 25 Prozent erlaubt, was den Einfluss des chinesischen Geschäftspartners rechtlich klar beschränkt. Ursprünglich wollte Cosco 35 Prozent an der Betreibergesellschaft des Hafenterminals übernehmen. Nach dem Kabinettsbeschluss dürfen die chinesischen Investoren auch nicht in der Geschäftsführung vertreten sein.

Die Verordnung, die regelt, wann welche technischen Anlagen zur kritischen Infrastruktur gezählt werden, ist im Nachgang zum IT-Sicherheitsgesetz – dies wurde 2021 verabschiedet – geändert worden. Es gibt aber dem Vernehmen nach unterschiedliche Interpretationen, seit wann die neuen Schwellenwerte gelten und welche Handelsumschläge dafür einzubeziehen sind.

Baerbock reist nach China

Ob die Auflagen für das HHLA-Cosco-Geschäft seitens der Bundesregierung nun noch einmal verschärft werden, bleibt abzuwarten. Habeck und Außenministerin Annalena Baerbock waren im Herbst gegen den Einstieg der Chinesen, das Kanzleramt dafür. Dass die Diskussion ausgerechnet jetzt wieder aufkommt, dürfte kein Zufall sein: Baerbock reist an diesem Mittwoch nach China. Die zuletzt angespannten deutsch-chinesischen Wirtschaftsbeziehungen dürften ein wichtiges Thema der Reise sein.