Einzelhandel in der Pandemie : Die gebeutelten Geschäftsinhaber von Hamburg

Giulia Christen kennt in ihrem Geschäft fast nichts anderes. Pandemiezeiten seien für Pyrato-Style fast Normalität, sagt sie. Ende 2019 hat sie ihr Geschäft mit der schon älteren Marke im Stadtteil Eppendorf eröffnet, und bald begann die Pandemie. Sie stellt alles in Handarbeit her – maßgeschneiderte Lederjacken und -hosen, Schmuck. „Was haben Sie von einer Lederjacke und Silberschmuck, wenn Sie damit nicht auf die Piste gehen können?“, fragt sie. In der Werkstatt aber entwarfen sie weiterhin Ketten und Schnitte. „Wenn eh keiner kommt, geh ich eben auch später“, sagt Christen.

Die Betroffenheit Hamburger Einzelhändler während des zweiten Corona-Lockdowns war so vielfältig wie die Geschäftsmodelle. Auf eine Normalisierung wartet Christian Möller vom Reisebüro Derpart. Sein Umsatz brach zeitweise um neunzig Prozent ein. „Die Überbrückungshilfen haben mein Büro ein Stück weit am Leben gehalten“, sagt er. Ganz anders ging es Diane Hittig in ihrem Blumenladen. „Die Stammkundschaft hat fleißig Blumen gekauft“, sagt sie. Etwas schwankender war der Umsatz in Dennis Jacobs Fleischerei. „In den ersten Wochen wurde ordentlich auf Vorrat gekauft“, erzählt er. Die Unsicherheit war spürbar. Je mehr Menschen zu Hause kochen mussten, desto besser lief es. Sobald Restaurants wieder öffneten, verschob sich die Nachfrage.