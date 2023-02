Die Corona-Krise hat viel gekostet. Jetzt, im Nachgang, bringt sie der Hansestadt Hamburg einen Geldregen in Milliardenhöhe ein. 1,5429 Milliarden Euro Dividende wird die Stadt nämlich als Anteilseignerin der Reederei Hapag-Lloyd erhalten. Diese hat von den hohen Frachtraten profitiert, die durch das pandemiebedingte Lieferkettenchaos verlangt werden konnten, und im vergangenen Jahr einen absoluten Rekordgewinn erzielt. Hamburg ist Großaktionär der Schifffahrtslinie, seit im Jahr 2009 Verkauf und Zerschlagung von Hapag-Lloyd drohten. Mittlerweile beträgt die Beteiligung der Stadt noch 13,9 Prozent.

Susanne Preuß Wirtschaftskorrespondentin in Hamburg. Folgen Ich folge





Insgesamt sollen nach der Hauptversammlung im Mai 11,1 Milliarden Euro ausgeschüttet werden, so der Vorschlag des Vorstands, den Hapag-Lloyd als Pflichtmitteilung verbreitete. Auf jede einzelne Aktie entfällt damit eine Dividende von 62 Euro. Im vorigen Jahr gab es 35 Euro je Aktie, vor 2 Jahren waren es nur 3,50 Euro.

An der Börse reagierte der Kurs der Hapag-Lloyd-Aktie auf die Dividendennachricht am Mittwochmorgen mit einem kräftigen Plus um gut 30 Euro auf 250 Euro. Dabei war eine Ausschüttung in der jetzt angekündigten Größenordnung durchaus abzusehen – denn Hapag-Lloyd hatte vorige Woche ein Rekordergebnis von 17,5 Milliarden Euro angekündigt. Im vergangenen Jahr lag die Ausschüttungsquote sogar etwas höher.

Eine Innovationsoffensive oder Hilfe für den Hafen?

In Hamburg dürfte die Debatte um die Verwendung der außergewöhnlichen Dividende jetzt Fahrt aufnehmen. Ausdrücklich mit Blick auf die erwartete Hapag-Lloyd-Ausschüttung hat Handelskammer-Präses Norbert Aust kurz vor dem Jahreswechsel eine Milliarde Euro für eine Innovationsoffensive gefordert. Die erst im Dezember berufene Senatorin für Wirtschaft und Innovation, Melanie Leonhard, hatte darauf jüngst im Club Hamburger Wirtschaftsjournalisten abwehrend reagiert: So viel Geld müsse erst einmal zur Verfügung stehen. Auch in der Hafenwirtschaft gibt es Hoffnungen, zumal die Hamburger von Jahr zu Jahr deutlicher hinter die Konkurrenten Rotterdam und Antwerpen zurückfallen, die kräftig investieren.

Mehr zum Thema 1/

Zwei andere Aktionäre profitieren noch deutlich stärker von der außergewöhnlich hohen Dividende. Jeweils 30 Prozent der Hapag-Lloyd-Papiere sind dem Logistikunternehmer Klaus-Michael Kühne und der chilenischen Reederei CSAV zuzurechnen. Sie bekommen 3,33 Milliarden Euro Dividende. Gut 1,1 Milliarden Euro fließen an Saudi-Arabien, fast 1,4 Milliarden Euro entfallen auf Qatar. Kleinaktionäre gibt es kaum. Nur 3,6 Prozent der Aktien sind im Streubesitz. Die Mitarbeiter wiederum haben ihre Gewinnbeteiligung schon im Dezember erhalten: Da spendierte Hapag-Lloyd allen Beschäftigten weltweit außer den Vorständen zwei komplette Monatsgehälter zusätzlich.