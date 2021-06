Hafen von Yantian : Mega-Stau lähmt den Welthandel

Die Lieferengpässe rund um die Erde verschärfen sich weiter. Nun haben sie die Fabrik der Welt erreicht. Denn der Verkehr im Containerhafen Yantian vor der chinesischen Metropole Shenzhen ist aufgrund strikter Corona-Maßnahmen zur Hälfte lahmgelegt. 84 Frachter lagen dort laut Schiffstrackern zuletzt für Tage und Wochen auf Reede. Das Yantian Container Terminal ist die Nummer vier auf der Liste der geschäftigsten Containerhäfen der Welt, nach Schanghai, Singapur und Ningbo.

Die teuren Verzögerungen drohen noch schlimmer zu werden als während der Blockade des Nadelöhrs Suezkanal und den Corona-Verzögerungen in den amerikanischen Häfen. Die Reeder warnen immer lauter vor wachsenden Problemen und damit steigenden Preisen. „Ich würde sagen, dass dies aufgrund der Dauer und Bedeutung von Yantian als Eingangstor eine viel größere Unterbrechung darstellt als jene durch die Ever Given, die einige Tage im Suezkanal feststeckte“, sagt Vincent Clerc, Chef der Seefracht beim weltgrößten Reeder A.P. Møller-Mærsk.

Das meint auch Gabriel Felbermayr, der Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft. „Der Grund ist einfach, dass hier die chinesischen Handelswege von und nach Asien, Europa und die USA gleichzeitig beeinträchtigt werden“, hebt er hervor.

„Die Prognose für Juni sieht auch nicht gut aus“

Die Auswirkungen für die deutsche Wirtschaft nennt Felbermayr „erheblich“. „Die Probleme in den internationalen Lieferketten wirken sich in Deutschland vor allem auf die Industrieproduktion aus“, sagt er. Man sehe im Handelsindikator des Kieler Instituts schon die Bremsspuren aus den Logistikproblemen.

Auf Basis von Echtzeitdaten zu den Containerschiffverkehren rechnet Felbermayr mit einem Rückgang des Welthandels im Mai relativ zu April von 2,7 Prozent – „und die Prognose für Juni sieht auch nicht gut aus“. Die Ökonomen des Münchner Ifo-Instituts teilten am Mittwoch mit, wegen der globalen Lieferengpässe nur noch mit 3,3 statt den noch im März angenommenen 3,7 Prozent Wachstum für die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr zu rechnen.

In Singapur sprechen die staatlichen Zeitungen wegen Yantian schon vor der nächsten „ernsten maritimen Krise“. Das Handelsministerium der südostasiatischen Logistikdrehscheibe erklärte, die Versorgung der reichen Tropeninsel mit Nahrungsmitteln aus dem Ausland sei aber „zu managen“. Auch die deutschen Außenhändler zeigen sich besorgt, weil sich der neue Engpass zur ohnehin schon angespannten Lage gesellt. Alle Alarmglocken wollen sie zwar noch nicht läuten: Ein Sprecher des Außenhandelsverbands BGA gibt an, momentan noch von einem kurzfristigen Problem in Yantian auszugehen, das China schnell in den Griff bekommen dürfte.

Doch werde Europa mittelfristig „nicht drum herum kommen, künftig mehr für Produkte und Waren zu zahlen“, so der BGA weiter. In einem Brandbrief an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) appelliert der Verband, von weiteren Belastungen für die Lieferketten umgehend Abstand zu nehmen. Dazu zähle die Einführung von Anti-Dumping-Zöllen auf Schrauben aus China und ein aktuell angestrebtes Anti-Dumping-Verfahren gegen russisches Birkensperrholz. Solche Maßnahmen würden zu weiteren Engpässen mit entsprechenden Preissteigerungen führen.