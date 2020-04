Studie : Hälfte der Haushalte bald im Gigabit-Netz

Aktualisiert am

In Deutschland wird bald mehr als die Hälfte aller Haushalte Anschluss ans sehr schnelle Internet haben. Viele Haushalte entscheiden sich aber für günstigere Tarife mit geringeren Übertragungsraten.

Wenn die Corona-Krise den Netzausbau nicht verzögert, wird in Deutschland bald mehr als die Hälfte aller Verbraucher mit Gigabit-Geschwindigkeit (1000 Megabit) surfen können. Laut einer Prognose der Unternehmensberatung Dialog Consult und des Branchenverbandes VATM dürften Mitte des Jahres rund 24 Millionen Haushalte über einen solchen Anschluss verfügen, fast ein Drittel mehr als Ende 2019. Das Ziel der Politik, bis 2025 Gigabit-Internet für alle verfügbar zu machen, bleibe aber unrealistisch. „Dies ist eine Aufgabe für ein ganzes Jahrzehnt und mehr“, sagte VATM-Präsident Martin Witt.

Wichtigster Zugangsweg ist das Fernsehkabel, das in erster Linie von Vodafone betrieben wird. Ende Juni könnte Gigabit-Internet über Kabel für 19,25 Millionen Haushalte verfügbar sein, ein Plus von knapp 5 Millionen Haushalten.

Mit der Verlegung „echter“ Glasfaserleitungen in Häusern und Wohnungen geht es wegen der aufwendigen Erdbauarbeiten langsamer voran. Ende Juni sind voraussichtlich 4,75 Millionen Haushalte angeschlossen, ein Zuwachs von 15 Prozent. Die meisten dieser Anschlüsse werden von Konkurrenten der Deutschen Telekom verlegt. Der Bonner Konzern dürfte bis Mitte des Jahres auf lediglich 1,77 Millionen echte Glasfaseranschlüsse kommen. Auffallend ist, dass er dafür weniger Kunden gewinnt als die Wettbewerber. Torsten J. Gerpott von Dialog Consult begründete dies damit, dass die Wettbewerber vor allem in schlecht versorgten ländlichen Regionen bauen, die Telekom dagegen in Neubaugebieten, wo es oft preiswertere Alternativen gebe.

Auch das auf Gigabit aufgerüstete Fernsehkabel ist vielen Kunden zu teuer. Für Rückenwind könnte die Corona-Pandemie sorgen, weil Privat- und Geschäftskunden für mehr Bandbreite höherwertige Anschlüsse buchen. Zugleich ruft der Verband nach dem Staat, der die Anschlüsse durch eine „Digitalisierungsprämie“ von 500 Euro verbilligen soll.