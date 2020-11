Banden aus Osteuropa und China : Deutsche Steuerzahler im Visier von Hackern

In Bulgarien haben Hacker im großen Stil deutsche Steuerdaten ausgespäht: Namen, Adressen, Kontonummern, Kontensalden, Erträge – alles haben die Datendiebe abgegriffen. Es gibt Vermutungen, dass die Spur nach Russland reicht. Das Bundesfinanzministerium hält sich jedoch zumindest in diesem Punkt bedeckt und verweist auf die Regeln für die Zusammenarbeit mit der zuständigen Behörde in Bulgarien. Einsicht in geschützte Informationen zu diesem Aspekt gibt es nur in der Geheimschutzstelle des Bundestages.

Finanzstaatssekretärin Sarah Ryglewski (SPD) umreißt in ihrer Antwort auf eine kleine Anfrage der FDP-Fraktion das Ausmaß des Hackerangriffs: 2016 waren etwa 7500 Personen betroffen, 2017 sogar schon 15.800; die allermeisten Angreifer dürften Bulgaren sein. Gemeldet wurden Erträge in Deutschland von fast 17 beziehungsweise rund 26,5 Millionen Euro. Auf den betroffenen Konten lagen 126,5 Millionen Euro im Jahr 2016 und fast 313 Millionen Euro im Jahr 2017. Die Bundesregierung hat seit Bekanntwerden des Hackerangriffs im Sommer 2019 den automatischen Informationsaustausch in Steuersachen mit Bulgarien ausgesetzt. Der Bundestags-Finanzausschuss hat sich zuletzt in einer nichtöffentlichen Sitzung mit dem Thema befasst.