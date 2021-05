Öl-Transport unterbrochen : Hacker legen großes Pipeline-Netz in den USA lahm

Öl-Tanks an der Colonial Pipeline in Maryland Bild: EPA

In den USA hat ein Hacker-Angriff eines der wichtigsten Pipeline-Netze lahmgelegt. Das Unternehmen Colonial Pipeline stoppte am Freitag den Transport von Ölprodukten wie Benzin oder Diesel in seinen Leitungen. Ursache sei ein Cyber-Angriff mit einem Schadprogramm, erklärte das Unternehmen am Samstag. Das Energieministerium teilte mit, man beobachte die Auswirkungen auf die nationale Versorgung.

Colonial Pipeline transportiert pro Tag 2,5 Millionen Barrel an Kraftstoffen von Raffinerien an der Golf-Küste in östliche und südliche Bundesstaaten durch ihre insgesamt 8850 Kilometer langen Leitungen. Fast die Hälfte der Kraftstoff-Versorgung der Ostküste fließt durch diese Pipelines. Das Unternehmen begründete den Transportstopp mit Problemen in IT-Systemen.

Ein früherer Regierungsmitarbeiter und zwei Quellen aus der Industrie erklärten, bei den Hackern handele es sich wahrscheinlich um eine hochprofessionelle kriminelle Gruppe. Es werde untersucht, ob es sich um die von IT-Sicherheitsfirmen als „DarkSide“ bezeichnete Gruppe handele. „DarkSide“ sei bekannt dafür, Schadprogramme einzuschleusen und danach Unternehmen zu erpressen. Das Programm verschlüsselt Unternehmensdaten. Erst nach Zahlung eines Lösegelds werden die Daten wieder nutzbar gemacht.

Colonial Pipeline machte keine Angaben darüber, wie lange das Leitungsnetz stillgelegt bleiben wird. Die US-Behörde für Transportsicherheit teilte der Nachrichtenagentur Reuters mit, zusammen mit anderen Behörden werde an dem Fall gearbeitet.