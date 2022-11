Asien-Pazifik-Konferenz : Habecks neue Handelsstrategie

Es ist Samstagabend kurz nach acht, als Robert Habeck seit längerem mal wieder richtig glücklich wirkt. Der Bundeswirtschaftsminister und Vize-Kanzler steht auf der Dachterrasse des Marina Bay Sands in Singapur, hinter ihm funkelt die Skyline des Stadtstaats, nebenan drehen noch einige Touristen ihre Runden im Infinity Pool, für den der Hotelkomplex bekannt ist. Die Gashilfen, die Atomdebatte, die Cosco-Beteiligung am Hamburger Hafen: All die Berliner Querelen der vergangenen Wochen sind weit weg.

Im grellen Scheinwerferlicht der Fernsehkameras berichtet Habeck von den Gesprächen, die er mit Ökonomen, dem Handelsminister und dem Vize-Premierminister Singapurs geführt hat und die aus seiner Sicht ein voller Erfolg waren. Es habe Einigkeit geherrscht, „dass man sich in bestimmten kritischen Sektoren nicht einseitige Abhängigkeiten von China leisten kann“, sagt er. In einigen Bereichen gebe es diese Abhängigkeiten aber schon, zum Beispiel in der Digitaltechnik, der Halbleiterproduktion und bei allem, was zum Ausbau erneuerbaren Energien gebraucht wird.

Mittelständler sind dabei

Der Grünen-Politiker ist mit einem guten Dutzend Managern, die meisten aus dem Mittelstand, nach Singapur geflogen, wo bis Montag die 17. Asien-Pazifik-Konferenz der deutschen Wirtschaft stattfindet. Das erste Mal seit Beginn der Corona-Pandemie wieder von Angesicht zu Angesicht, im Raffles-City-Konferenzzentrum herrscht reges Treiben. Habeck will die Tagung dafür nutzen, um bei den deutschen Managern für mehr Diversifizierung zu werben. Weniger China, mehr Geschäft mit anderen Ländern aus der Region, so der Wunsch des Wirtschaftsministers.

Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine ist allen in Berlin klar, dass Deutschland noch ein weit größeres Problem bekommen könnte als hohe Gaspreise, dann nämlich, sollte China seinen Anspruch auf Taiwan gewaltsam durchsetzen wollen. Sanktionen gegen China würden Deutschland weitaus härter treffen als die gegen Russland. Dann ginge es nicht nur um Energie, sondern um alles. China ist der mit Abstand wichtigste deutsche Handelspartner Deutschlands.

Die Reise, auf der Habeck ausnahmsweise mal nicht der Energiebeschaffungs-, sondern der Handelsminister ist, folgt einer sorgsam erstellten Choreographie. Einen Tag vor Abflug werden Pläne publik, dass das Wirtschaftsministerium die Regeln für Investitionsgarantien ändern will. In Ländern, in denen sich die Investitionen ballen, sollen die Unternehmen künftig mehr dafür zahlen, dass der Staat sie gegen politische Risiken absichert. China ist ein solches Land, fast 40 Prozent der zuletzt 29 Milliarden Euro Gesamtdeckungsvolumen entfallen allein darauf. Bei Beträgen von mehr als 3 Milliarden Euro je Unternehmen und Land will sich der Bund künftig ganz heraushalten.

Neue Freihandelsoffensive

Als nächstes lancieren die Bundestagsfraktionen der Ampelkoalition ein Papier, in dem sie eine Freihandelsoffensive ankündigen. Das von den Grünen lange Zeit bekämpfte Abkommen mit Kanada (Ceta) soll in Kürze vom Bundestag ratifiziert werden, auch die Verhandlungen der EU-Kommission mit Chile und Mexiko sollen zügig abgeschlossen werden. Sogar eine Neuauflage von Gesprächen mit den Amerikanern soll es geben, wenn auch nicht mehr unter dem Reizwort TTIP. Auf der Dachterrasse des Marina Sands nennt Habeck schließlich noch Indien „super-interessant“.