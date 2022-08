Habecks Gasumlagen-Problem : Das wohlfeile Gerede von den Trittbrettfahrern

Als Welterklärer gefragt und (bislang) beliebt: Robert Habeck vor wenigen Tagen in Berlin Bild: dpa

In schwierigen Zeiten hat die Suche nach Schuldigen Hoch­konjunktur. Wirtschaftsminister Robert Habeck kassiert derzeit ordentlich verbale Prügel für seine Verordnung zur Gasumlage, weil die milliardenschwere Zwangsabgabe der Gaskunden mit der Gießkanne verteilt wird. Der grüne Politliebling der Massen hat seinerseits schon jene Übeltäter ausgemacht, die ihn um den Schlaf bringen. Es sind Unternehmen, deren Geschäfte den Umständen entsprechend gut zu laufen scheinen, die aber dennoch nach der Hilfe greifen.

Habeck spricht von „Trittbrettfahrern“, die er runterschubsen will. Schließlich gehe es auch anders, wie der Versorger RWE zeigt, der auf Geld aus der Umlage verzichten will. Nun sollen also raffgierige Manager fühlen, die nicht hören wollen.

Geld einfach ablehnen?

Doch vor einfachen Antworten sei auch in diesem Fall gewarnt. Denn das Aktiengesetz verpflichtet Vorstände und Aufsichtsräte prinzipiell, das Vermögen ihrer Aktionäre zu schützen und zu mehren. Handeln sie dem zuwider, drohen harte Konsequenzen bis hin zu Schadenersatzansprüchen, die trotz entsprechender Managerversicherungen schmerzhaft sein können – vom folgenden Karrierebruch ganz zu schweigen.

Vorstände sind damit im 21. Jahrhundert zwar nicht zu reinen Gewinnmaschinen im Friedman’schen Sinne degradiert, im Geiste des Stakeholder- Kapitalismus kann etwa auch ein gutes Image hohe Investitionen wert sein. Dennoch fordert es einem Vorstandsvorsitzenden schon einiges ab, vom Staat freiwillig angebotenes Geld einfach auszuschlagen. RWE-Chef Krebber fiel dieser Schritt an­gesichts des geringen Russlandgeschäfts sicherlich leichter als so manchem Wettbewerber.

Wirtschaftsminister Habeck muss deshalb aufpassen, dass er beim wilden Schwingen der Moralkeule nicht selbst das Gleichgewicht verliert. Statt im Nachhinein die Wirtschaft zum freiwilligen Selbstverzicht zu drängen, hätte sein Ministerium schlichtweg vorher besser arbeiten und die Hilfen passgenau auf die Bedürftigen zuschneiden sollen. Dass solch ein Design nicht automatisch am Gleichbehandlungsgrundsatz scheitern muss, hat die alte Bundesregierung während der Pandemie gezeigt.