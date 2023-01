Bruttoinlandsprodukt : Habeck sagt die Rezession ab

Robert Habeck ließ es sich nicht nehmen, die gute Nachricht am Mittwoch mit einer großen ausgedruckten Kurve zu überbringen. Darauf zu sehen war die Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) der vergangenen Jahre, mit dem scharfen Rückgang in der Corona-Krise im Jahr 2020. Anfang vergangenen Jahres, referierte der Bundeswirtschaftsminister anlässlich der Vorstellung des Jahreswirtschaftsberichts in Berlin, hätten Forscher einen doppelt so hohen Rückgang der Wirtschaftsleistung in Folge des Ukrainekrieges befürchtet. Doch der noch größere Knick sei ausgeblieben, die Kurve gehe weiter hoch. „Das Land hat gezeigt, was es kann“, sagte der Grünen-Politiker. „Wir haben eine Krise beherrschbar gemacht.“

Mitte Oktober hatte Habeck für 2023 noch einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 0,4 Prozent vorhergesagt. Nun erwartet er in diesem Jahr einen geringen Anstieg um 0,2 Prozent. Die Inflationsrate wird nach Einschätzung der Bundesregierung sinken. Nachdem sie im vergangenen Jahr im Jahresschnitt 7,9 Prozent betrug, wird für 2023 ein Jahresmittelwert von 6,0 Prozent erwartet. Beides, die verbesserten Wachstumsaussichten und die sinkende In­flation, begründet das Ministerium nicht zuletzt mit den von der Bundesregierung beschlossenen Hilfsprogrammen für Privathaushalte und Unternehmen. Insgesamt 200 Milliarden Euro wurden dafür in den Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) eingestellt. Ausgegeben waren bis Ende 2022 rund 29,5 Milliarden Euro, großteils für die Stützung des Gasimporteurs Uniper.

Das neue Jahr soll nach Habecks Vorstellungen im Zeichen der Industriepolitik stehen. Konkret sprach er von einer „transformativen Angebotspolitik“. Un­ternehmen sollen mit staatlicher Unterstützung ihren CO 2 -Ausstoß schrittweise Richtung Null bringen. Staatshilfen sollten vor allem die Bereiche fließen, in denen sich die Transformation wirtschaftlich noch nicht rechne, sagte Habeck. „Es geht nicht darum alles zu fördern“, betonte er. Auch sei ihm bewusst, dass sein Begriff womöglich etwas „intellektualistisch“ klinge. Es werde aber nicht reichen, nur den Status Quo fortzuschreiben. Als Beispiel für eine förderungswürdige Branche nannte er die Grundstoffindustrie, als mögliches In­strument eine Superabschreibung speziell für Unternehmen, die auf klimaneutrale Techniken umstellen.

In den vergangenen Wochen hatte schon Finanzminister Christian Lindner (FDP) ein Wachstumspaket angekündigt. Auch er sprach von verbesserten Abschreibungsmöglichkeiten und von Investitionsprämien für Unternehmen. Die deutsche Wettbewerbsfähigkeit habe in der Vergangenheit wesentlich auf den niedrigen Energiepreisen beruht. Da es diese nicht mehr gebe, müsse jetzt über die Steuerpolitik die Wettbewerbsfähigkeit verbessert werden, argumentiert Lindner. Hintergrund der Debatte ist der „Inflation Reduction Act“ der Vereinigten Staaten, der 370 Milliarden Dollar an Subventionen für grüne Industriezweige vorsieht.

Habeck wollte am Mittwoch in der Bundespressekonferenz nicht auf die Vorschläge aus dem Finanzministerium eingehen. Er betonte das „gute Zusammenspiel“ mit Lindner, ließ aber durchblicken, dass er von einer generellen Senkung der Unternehmensteuern wenig hält. „Ich verstehe als Wirtschaftsminister das Begehren der Unternehmen nach niedrigeren Steuern.“ Aber es müssten die Bereiche besonders gefördert werden, die sich nicht selbst entwickeln könnten. Ziel sei es, die Transformation „in zu­künftige Märkte“ zu fördern.

Das Ifo-Geschäftsklima steigt

Erfreut zeigten sich Habeck und seine neue Abteilungsleiterin für Wirtschaftspolitik, Elga Bartsch, über den ebenfalls am Mittwoch veröffentlichten Geschäftsklimaindex des Münchner Ifo Instituts. Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich demnach zu Jahresbeginn abermals verbessert. Das Ifo-Geschäftsklima stieg im Januar zum Vormonat um 1,6 Punkte auf 90,2 Zähler. Es ist der vierte Anstieg in Folge. Bankvolkswirte hatten im Schnitt mit einer Verbesserung auf 90,3 Punkte gerechnet. Mit den laufenden Geschäften zeigten sich die Un­ternehmen zwar unzufriedener als im De­zember, die Erwartungen mit Blick auf die nächsten sechs Monate legten hingegen zu. „Die deutsche Wirtschaft startet zuversichtlicher ins neue Jahr“, sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest. Bartsch zeigte sich optimistisch, dass die Wirtschaft im Frühjahr an Schwung ge­winnen wird. Die Erwartungen seien über alle Branchen hinweg gut. Schwach entwickele sich derzeit noch der Konsum der Privathaushalte.

Als wichtige Aufgaben für dieses Jahr nannte Habeck die Sicherung der Rohstoffversorgung, die Diversifizierung des Außenhandels und das Lindern des Fachkräftemangels. Wie schon im vergangenen Jahr enthält der Jahreswirtschaftsbericht auch diesmal ein Sonderkapitel, in dem andere Kriterien als das BIP zur Wohlfahrtsmessung herangezogen werden. „Wohlstand hat viel mit sozialer Balance im Land zu tun“, sagte Habeck. Das Kapitel solle weiterentwickelt, einige Elemente sollten auch in den regulären Teil des Berichts integriert werden.

Um wie viel günstiger die Preisbremsen für Gas, Fernwärme und Strom für den Bund angesichts der zuletzt wieder deutlich gesunkenen Energiepreise werden, wollte Habeck nicht sagen. Dazu sei es noch zu früh. Nur so viel: „Wir haben eine gute Chance, mit nicht mehr so hohen Preisen wie 2022 durch das Jahr 2023 zu kommen.“ Die Gefahr einer Lohn-Preis-Spirale durch hohe Tarifabschlüsse sieht der Wirtschaftsminister derzeit nicht. Die zuletzt vereinbarten Abschlüsse zeugten von „Außenmaß“.