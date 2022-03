Energiesicherheit : Wo auch Assad ein gern gesehener Gast ist

Als Robert Habeck am Montag Masdar City besichtigt, ist er ganz in seinem Element. Vor ihm liegt ein weitläufiges Feld mit Solarpaneelen. Die Sonne scheint nicht nur, sie brennt regelrecht vom Himmel. Dazu weht ein teils kräftiger Wind, der die Mittagshitze vor den Toren von Abu Dhabi zumindest etwas erträglicher macht. Ökostrom, wohin das Auge reicht, dazu eine Anlage, die daraus Wasserstoff macht: Grüner als in der ökologischen Vorzeigestadt der Emirate geht es kaum.

Tags zuvor im qatarischen Doha war Habeck noch vor allem der Gasminister. Derjenige, der jetzt neue Importe organisieren muss, wenn die aus Russland möglichst bald enden sollen. Ein Termin jagte den nächsten, am Ende stand die Ankündigung einer Energiepartnerschaft mit dem Land. Noch ist das alles ziemlich vage, aber eines ist schon klar: Irgendwann, irgendwie soll auch qatarisches Flüssiggas durch Deutschlands Leitungen fließen. In den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) wollte Habecks die Geschichte weitererzählen. Nicht nur die nächsten Jahre, sondern die nächsten Jahrzehnte in den Blick nehmen. Erneuerbare statt fossile Energien. Und dann kommt mitten in der schönen Kulisse von Masdar City die Frage nach Assad – und der Tag ist für Habeck nicht mehr so schön, wie er schien.

Habeck muss sich erklären

Vor wenigen Tagen war der syrische Machthaber Baschar al-Assad in Abu Dhabi zu Besuch, das erste Mal seit Beginn des Bürgerkriegs vor elf Jahren. Vom Blutvergießen in Syrien war in den offiziellen Verlautbarungen erwartungsgemäß wenig zu lesen, stattdessen versicherten sich beide Länder der guten Beziehungen zueinander. So kommt es, dass Habeck nun erklären muss, ob sich die Bundesregierung wirklich in diesem Umfeld bewegen will, die Zusammenarbeit mit Ländern sucht, die mit Kriegsherren plaudern.

Habeck macht zwischen den einzelnen Sätzen seiner Antwort noch längere Pausen als sonst. „Assad ist in meinen Augen ein Verbrecher“, sagt er. Und dass er dies bei seinen Gesprächspartnern auch deutlich mache. Er sagt aber auch, dass sich gerade Deutschland vielleicht etwas zurückhalten sollte, „immer allen anderen zu sagen, wie man Außenpolitik richtig betreibt“.

Es geht um die Zukunft der deutschen Energieversorgung

Vordergründig geht es auf dieser Reise vor allem um die Zukunft der deutschen Energieversorgung. Mit Abu Dhabi vereinbart Habeck den Aufbau einer Wasserstoff-Lieferkette bis nach Deutschland. Wichtigster Partner aufseiten der Araber: das staatliche Ölunternehmen ADNOC. Am Morgen hatte Thyssenkrupp-Vorstandschefin Martina Merz vorgerechnet, wie viel Wasserstoff allein ihr Unternehmen zukünftig jedes Jahr braucht: 720 000 Tonnen. Wie die meisten Manager, die Habeck auf seiner Reise begleiten, ist sie voll des Lobes für den Neuen im Ministerium. Seine pragmatische Art, die direkten Nachfragen per SMS: Das helfe bei einem Mammutprojekt wie der Energiewende sehr.

Doch über all den einzelnen Zahlen und Projekten schwebt immer auch die Grundsatzfrage: Wenn die Grünen eine wertegeleitete Außenpolitik machen wollen, müsste das dann nicht auch für ihre Außenwirtschaftspolitik gelten?

Vor dem Solarfeld von Masdar City wird Habeck von einem einheimischen Journalisten darauf angesprochen, dass russische Oligarchen jetzt ihre Besitztümer in den Vereinigten Arabischen Emiraten in Sicherheit brächten. Habeck antwortet sinngemäß, dass das Land nun mal eine andere Außenpolitik verfolge als Deutschland, er sich aber wünsche, dass es die Sanktionen der EU nicht zum eigenen Vorteil nutze. Später, kurz vor seinem Gespräch mit dem Energieminister und nachdem in Deutschland die Bilder von Habecks zahlreichen Verbeugungen in Qatar die Runde gemacht haben, muss er seine Reise und die geplanten Kooperationen noch einmal rechtfertigen. Warum Qatar und Abu Dhabi? „Die beiden Länder haben ihre eigene Staatstradition, die erkennbar nicht die deutsche ist. Aber man muss sehen, woher sie kommen.“ Die „Dynamik der Liberalisierung“ sei groß.

Der frühere Außen- und Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) schaltet sich am Montag über den Kurznachrichtendienst in die Debatte ein. „Qatar bedroht niemanden, finanziert keine Terrororganisation, sondern beherbergt auf Wunsch der USA (!) die Hamas und die Taliban, um in Doha mit ihnen verhandeln zu können“, schreibt er. „Qatar ist schlicht ein verlässlicher Partner des Westens.“ Ob Habeck sich über diese Unterstützung von der Seitenlinie freut? Vermutlich eher nicht.

Eigentlich wäre er mit den Energie- und den Moralfragen schon gut ausgelastet. Doch immer wieder platzt während der Reise auch noch die deutsche Innenpolitik dazwischen. Am Sonntagabend drängt es Habeck, kurz vor dem Abflug des Regierungsfliegers „Kurt Schumacher“ von Doha nach Abu Dhabi, noch etwas zu dem Entlastungspaket loszuwerden, das in Berlin gerade verhandelt wird. Er fordert, nicht zum ersten Mal, dass nicht nur die Belastung, sondern auch der Energieverbrauch sinken müsse. Dass schon bald keine neuen Gasheizungen in Deutschland mehr eingebaut werden sollten. Also nicht erst 2025, wie es im Koalitionsvertrag steht. Wie viel früher, sagt er noch nicht.

Wer Ratschläge erteilt, bekommt auch welche zurück: Finanzminister Christian Lindner (FDP) fordert, dass die Regierung einen neuen Anlauf für ein Freihandelsabkommen mit Amerika starten sollte. Es ist eine nicht ganz freundliche Einmischung in Habecks Zuständigkeiten. Von Vize-Vizekanzler zu Vizekanzler sozusagen. Und so muss Habeck, als die Themen Wasserstoff, Assad und Oligarchen abgehandelt sind, in Masdar City auch noch dazu Stellung beziehen. „Ich war ja gerade in den USA. Es ist weder die Erwartung der Amerikaner, dass wir jetzt ein großes Freihandelsabkommen machen, noch wird es kurzfristig zu irgendwas führen“, sagt er. Das Thema sei durch. Wenn Habeck nach seiner Gas-Einkaufstour eines nicht gebrauchen kann, dann eine neue Debatte über Chlorhühnchen.