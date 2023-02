Das Bundeswirtschaftsministerium von Robert Habeck (Grüne) geht davon aus, dass die von der EU gegen Russland verhängten Sanktionen von deutschen Unternehmen umgangen werden. „Die uns vorliegenden Außenhandelsdaten deuten (…) darauf hin, dass EU-sanktionierte Güter in erheblichem Maß aus der EU und damit auch aus Deutschland in bestimmte Drittländer ausgeführt und von dort nach Russland weiter exportiert werden“, heißt es in einem am Donnerstag veröffentlichten Papier. Die Politik müsse sich dem „effektiver als bislang entgegenstellen“.

Konkret schlägt das Ministerium vor, Exporte in bestimmte Drittstaaten „nur noch bei Abgabe von transparenten Endverbleibserklärungen im Rahmen der Ausfuhranmeldung“ zu ermöglichen. Außerdem sollen „vorsätzliche Verstöße gegen die Pflicht zur Vorlage wahrheitsgemäßer Endverbleibserklärungen künftig europaweit eine Straftat darstellen“. Namen von Ländern nennt das Ministerium nicht.

Hintergrund der Debatte ist, dass die deutschen Exporte etwa nach Armenien und Kasachstan 2022 stark gestiegen sind. Es wird vermutet, dass Produkte über diese Länder nach Russland gelangen. Auch die Türkei steht als Umschlagplatz im Verdacht. Der Ost-Ausschuss der deutschen Wirtschaft schließt eine bewusste Umgehung der Sanktionen „kategorisch“ aus.

Die strengeren Nachweise der Unternehmen zum Verbleib ihrer Produkte sollen nach den Plänen des Wirtschaftsministeriums nicht für alle sanktionierten Produkte gelten, sondern für jene, „die von Bedeutung für die russische Kriegsmaschinerie sind“. Offen bleibt, wie weit diese Definition gefasst sein soll. Habeck sprach gegenüber dem Fernsehsender RTL auch von Pick-ups und Lastwagen.

Das Ministerium wirbt ferner dafür, dass die EU bestimmte Unternehmen aus Drittstaaten als Empfänger sanktionierter Produkte ausschließt. Zugleich sollen Nicht-EU-Länder mit Zollerleichterungen gelockt werden, sich den Sanktionen anzuschließen. Seit dem Beginn des Angriffskrieges auf die Ukraine vor einem Jahr hat die EU neun Sanktionspakete beschlossen. Über das zehnte wird verhandelt. Mitunter weicht aber auch die Bundesregierung die Beschlüsse auf. So soll nach dem Öl-Embargo die PCK-Raffinerie in Schwedt Öl aus Kasachstan bekommen – trotz der Durchleitungsgebühren für Russland.