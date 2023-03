Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will an dem geplanten Verbot für den Einbau neuer Gas- und Ölheizungen festhalten. Deutschland dürfe sich nicht wieder hinter einem Problem verstecken, sagte er am Donnerstag in Berlin und verwies auf das Ziel, dass Deutschland bis 2045 klimaneutral werden soll. Mehr als 80 Prozent der Wärme wird nach Angaben des Ministeriums derzeit noch mit fossilen Energieträgern erzeugt. Die Art des Heizens müsse sich deshalb grundlegend verändern. In einem Bericht stellt das Ministerium eine nach Einkommen gestaffelte „soziale Förderung“ für den Heizungsaustausch in Aussicht. „Das wird ein milliardenschweres Programm werden“, heißt es darin. Zahlen nannte Habeck keine, nur so viel: „Wenn noch Geld fehlt, darf es daran nicht scheitern.“

Dies ist auch als Wink in Richtung Fi­nanzminister Christian Lindner (FDP) zu verstehen, der den Entwurf für die Re­form des Gebäudeenergiegesetzes vergangene Woche scharf kritisiert und eine umfassende Überarbeitung gefordert hatte. Die Novelle, die Wirtschafts- sowie Bauministerium gemeinsam verantworten, sieht vor, dass vom 1. Januar 2024 an jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden muss. Die bereits bestehende Pflicht, Gas- und Ölheizungen nach 30 Jahren auszutauschen, soll verschärft werden, indem bisherige Ausnahmen et­wa für selbst genutzte Ein- oder Zweifamilienhäuser auslaufen sollen. Der Entwurf befindet sich inzwischen offiziell in der Ressortabstimmung.

Rund 13 Milliarden Euro Fördermittel im Jahr vorgesehen

Inhaltlich geändert hat sich gegenüber der vorab bekannt gewordenen Fassung nicht viel. Ein Punkt betrifft eine Übergangsfrist, innerhalb der eine fossile Heizung noch erlaubt bleibt, wenn der An­schluss an ein kommunales Wärmenetz vereinbart ist. Unter bestimmten Um­ständen kann dieser Zeitraum von fünf auf zehn Jahre verlängert werden. Im Grundsatz bleibt es aber bei der Verpflichtung, künftig vor allem mit Wärmepumpen zu heizen. Eine Gastherme darf diese allenfalls in Spitzenzeiten unterstützen. Aktuell sind im Klima- und Transformationsfonds rund 13 Milliarden Euro Fördermittel im Jahr für energe­tische Gebäudesanierungen vorgesehen. Die Förderung wird bislang einkommensunabhängig gewährt. Dies soll sich nach den Plänen Habecks nun ändern. „Wenn man eine Villa für zehn Millionen saniert, kann man auch eine Wärmepumpe einbauen“, sagte er.

Die Heizungsnovelle hat nicht nur Auswirkungen auf Immobilieneigentümer, sondern indirekt auch auf Mieter. Grund ist, dass Vermieter die Kosten energe­ti­scher Sanierungsmaßnahmen als Modernisierungsumlage auf die Miete aufschlagen können. Dies wird auch beim Heizungsaustausch so sein, bestätigte eine Sprecherin von Bauministerin Klara Gey­witz (SPD) auf Anfrage. Die Kosten für den Ersatz einer defekten Heizung dürfen demnach nicht umgelegt werden, die einer „modernisierenden Instandsetzung“ hingegen schon. Es sei allerdings ein „zeit­anteiliger Abzug des Instandhaltungsanteils von den aufgewendeten Kosten vorzunehmen“. Kennzeichen einer energetische Mo­dernisierung sei, „dass in Bezug auf die Mietsache Endenergie nachhaltig eingespart wird.“

Niedriger Industriestrompreis verzögert sich

Die Energie- und Wärmewende ist ei­ner von zwei Teilen des „Werkstatt­berichts“, in dem Habeck eine Zwischenbilanz der Arbeit seines Ministeriums zieht. Mit verschiedenen Gipfeln und Ge­setzesänderungen soll der Ausbau von So­lar- und Windenergie sowie der Aufbau einer Wasserstoffinfrastruktur beschleunigt werden. Vorbild sind die schnellen Verfahren zum Bau von Flüssiggasterminals im vergangenen Jahr. Der zweite Teil des Berichts ist der industriellen Wertschöpfung gewidmet. Durch die Umsetzung der Energiewende sollen neue Ar­beitsplätze entstehen, etwa in der Produktion von Wärmepumpen, Windanlagen und Solarmodulen. Die Hoffnungen der Industrie auf einen niedrigen Industriestrompreis wie in den Vereinigten Staaten oder Frankreich dürften sich so schnell nicht erfüllen. Die Unternehmen sollten einfacher als bislang an günstigen Strom aus erneuerbaren Quellen kommen, heißt es dazu im Bericht nur. In einem ersten Schritt soll dies über Direktverträge zwischen Industrie und Stromerzeugern ge­schehen. Die von der EU-Kommission vorgestellte Strategie, dass ein bestimmter Anteil der Rohstoffe künftig in Europa gefördert und verarbeitet werden soll, un­terstützte Habeck ausdrücklich.