Habeck-Vorstoß : Nur noch 19 Grad in öffentlichen Gebäuden

Compliance im Fokus : BaFin fordert von Allianz Konsequenzen aus Hedgefonds-Skandal

Ein Milliardenvergleich in Amerika hat keine Ruhe für die Allianz gebracht. Der Versicherungskonzern soll an seinem Reporting und internen Kontrollen nachbessern, heißt es in einem Schreiben der Aufseher an die Allianz.