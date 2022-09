Energiekrise : Habeck kündigt Schutzschirm für den Mittelstand an

Deutschland steht nach Einschätzung führender Ökonomen vor einer Rezession. Das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) prognostizierte am Donnerstag, dass die deutsche Wirtschaftsleistung, das Bruttoinlandsprodukt (BIP), im Jahr 2023 um 1,4 Prozent schrumpfen wird. Das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) erwartet in seiner aktualisierten Konjunkturprognose einen Rückgang um 0,7 Prozent. „Die deutsche Wirtschaft befindet sich im Abwärtssog“, schreiben die Ökonomen. Sie werde „in eine Rezession abgleiten, in einer Phase, in der sie sich gerade von den pandemiebedingten Rückschlägen erholte“.

Zugleich rechnen die Forscher auch im nächsten Jahr mit hohen Inflationsraten. „Sofern die Preise für Strom und Gas für längere Zeit hoch bleiben – so wie es sich derzeit abzeichnet –, wird die Inflation ausgehend von ihrem Rekordniveau von 8 Prozent im laufenden Jahr voraussichtlich auf 8,7 Prozent im Jahr 2023 steigen“, heißt es in der Prognose des IfW. Die Ökonomen vom IWH rechnen im nächsten Jahr sogar mit 9,5 Prozent Inflation. Nur das Essener RWI rechnet für das kommende Jahr noch mit einem geringen Wachstum von 0,8 Prozent und einer niedrigeren Inflationsrate von 3,5 Prozent.

Die Zahlen aus Halle und Kiel erhöhen den Druck auf die Bundesregierung, nach dem Entlastungspaket, das sich vornehmlich an die Privathaushalte richtet, auch die Hilfsprogramme für die Unternehmen zu erweitern. „Wir werden einen breiten Rettungsschirm aufspannen“, sagte Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am Donnerstag im Bundestag. Das Mitte Juli aufgelegte Energiekostendämpfungsprogramm soll für einen größeren Kreis von Unternehmen geöffnet werden.

Energiezuschüsse sollen ausgeweitet werden

Bislang können nur Unternehmen Zuschüsse zu ihren gestiegenen Energiekosten beantragen, die aus einer als energieintensiv eingestuften Branche stammen und die im internationalen Wettbewerb stehen. Der Staat hilft ihnen bei dem Teil der Energierechnung, der das Doppelte des Vorjahresbetrags überschreitet. Zwischen 30 und 70 Prozent davon gibt es als Zuschuss. 5 Milliarden Euro stehen für das Programm bereit. Stand Mitte August waren allerdings erst 20.000 Euro abgeflossen. Auch die Zahl der Anträge war überschaubar. Schon vor diesem Programm hatte die Bundesregierung KfW-Kreditprogramme und Bund-Länder-Bürgschaften aufgelegt.

Aus Sicht der Unternehmen am interessantesten sind die Zuschüsse, weil diese anders als Kredite nicht zurückgezahlt werden müssen. Dieses Programm soll nun auf kleinere Betriebe ausgeweitet werden, die keine ausländischen Konkurrenten haben. Der Energiekosten-Anteil am Produkt oder am Umsatz werde aber auch hier eine Rolle spielen, kündigte Habeck an. Der Mittelstand werde geschützt. Das Programm werde aber zeitlich befristet sein, weil die Politik auch an Instrumenten arbeite, um den Preisanstieg zu stoppen, sagte Habeck. „Es kann also keine Dauersubvention sein.“

Habeck war am Mittwoch vielfach kritisiert worden, nachdem er in einer Talkshow gesagt hatte, nicht jeder Betrieb, der weniger verkaufe, etwa höherpreisige Bäckereien, Blumengeschäfte oder Biogeschäfte, sei automatisch insolvent – was faktisch stimmt, allerdings klang Habeck so, als ob diese Entwicklung nicht so schlimm wäre.

Kritisiert wurde der Auftritt auch aus der entgegengesetzten Richtung – von den Insolvenzverwaltern. Die Politik folge nach wie vor ihrem Leitmotiv einer „Insolvenzvermeidung um jeden Preis“, anstatt auf die bestehenden sanierungsrechtlichen Instrumente zurückzugreifen, monierte Rainer Eckert, der Ko-Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Insolvenzrecht und Sanierung im Deutschen Anwaltverein. Er verwies auf Beispiele wie die Fluggesellschaft Condor oder den Versorger Prokon, die über die bestehenden Regeln erfolgreich saniert werden konnten. Diesen Weg scheint auch der Automobilzulieferer Dr. Schneider gehen zu wollen. Das Unternehmen gab am Mittwoch bekannt, einen Insolvenzantrag gestellt zu haben, um sich sanieren zu können. Rund 2000 Beschäftigte sind davon betroffen.

Einsparungen sollen belohnt werden

Die Bundesregierung plant derweil, das Insolvenzrecht für Unternehmen zu lockern. Unternehmen, die im Kern gesund seien und auch langfristig unter den geänderten Rahmenbedingungen überlebensfähig seien, sollen Zeit bekommen, um ihre Geschäftsmodelle anpassen zu können, sagte ein Sprecher des Justizministeriums. Die Neuregelung betrifft die Pflicht zum Stellen eines Insolvenzantrags wegen Überschuldung.

Sie greift bislang dann, wenn der Fortbestand eines Unternehmens über einen Zeitraum von einem Jahr nicht mehr überwiegend wahrscheinlich ist. „Bei den derzeitigen Marktverhältnissen und unsicheren Entwicklungen ist eine solche Prognosestellung jedoch auch für gesunde Unternehmen mit besonderen Schwierigkeiten verbunden“, sagte der Sprecher. Deshalb werde dieser Zeitraum auf vier Monate verkürzt. Die Antragspflicht wegen Zahlungsunfähigkeit bleibt unberührt.

Im Oktober soll zudem ein angekündigtes Programm starten, mit dem Betriebe finanziell belohnt werden, wenn sie ihren Gasverbrauch senken. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) forderte die Politik indes dazu auf, für ausreichend Energie zu sorgen. „Bei uns laufen die Telefone heiß von Betrieben, die gar keine Versorgungsverträge mehr kriegen, also die keine Energie mehr bekommen ab Januar“, sagte DIHK-Hauptgeschäftsführer Martin Wansleben im Deutschlandfunk. Es sei wichtig, nicht nur Unternehmen zu helfen, die in Not gerieten, sondern schon im Voraus dafür zu sorgen, dass genug Energie da sei. „Die Angst ist groß“, sagte Wansleben. Der Verband war dafür, die drei verbliebenen deutschen Atomkraftwerke länger laufen zu lassen. Habeck will dagegen nur, dass sich zwei der drei Meiler bis April als Reserve bereithalten, falls sich Engpässe in der Stromversorgung abzeichnen.