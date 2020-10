Düfte von Symrise : „Die Banane ist so dämlich“

Herr Bertram, Sie führen Deutschlands größten Konzern für Geschmack und Duft. Wie wahrscheinlich ist es, dass ich heute schon mit einem Ihrer Produkte in Kontakt gekommen bin?

An die 100 Prozent. Wir sind in 30000 Produkten drin. Das geht in der Regel beim Zähneputzen los. Sie kriegen gar keine Zahnpasta zusammen, ohne was von uns zu kaufen. Wir sind Weltmarktführer für Menthol.

Ohne das würde uns die Zahnpasta nicht schmecken?

So ist es. Wir sind für den frischen Atem zuständig.