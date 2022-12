Gute Nachrichten 2022 : Der positive Jahresrückblick

Endlich wieder Sparzinsen

Fast ein Jahrzehnt ist es her, dass eine Bank nach der anderen sich von der guten alten Sitte verabschiedet hatte, Sparern auf dem Sparkonto einen positiven Zins zu zahlen. Das Jahr 2022 dürfte nun unter anderem als das Jahr in die Geschichte eingehen, in dem der Sparzins zurückkam – wenn auch begleitet von hoher Inflation. Die Tagesgeldzinsen stiegen im Schnitt von praktisch 0 Prozent (und negativen Werten bei großen Einlagen) auf 0,85 Prozent.

Mehr Geld für Altenpfleger

Die Pflege müsse besser bezahlt werden, heißt es oft. In der Altenpflege passiert nun genau das: Seit Anfang September müssen alle Pflegeheime in Deutschland ihren Pflegekräften Tariflohn oder ein ortsübliches Entgelt bezahlen. Was das in Zahlen bedeutet, hat die AOK gerade ermittelt: Der durchschnittliche Stundenlohn für Pflegefachkräfte mit dreijähriger Ausbildung beträgt demnach 23,38 Euro, der für Hilfspersonal 17,03 Euro.

Deutschland im Tesla-Tempo

Etwas länger als anderthalb Jahre hat es dann doch gedauert. Aber im März 2022 war es so weit: Die Fabrik des amerikanischen Elektroautoherstellers Tesla in Grünheide wurde feierlich eröffnet. Tesla baute sie schon während des Genehmigungsverfahrens. Dieses wiederum wurde auf Druck der Landesregierung so schnell wie möglich durchgezogen. Jetzt ist das Werk mit mehr als 7000 Mitarbeitern Brandenburgs größter privater Arbeitgeber.

Mehr Beschäftigte als je zuvor

Die heraufziehende Rezession führt bisher nicht dazu, dass Unternehmen Mitarbeiter in großem Umfang entlassen. Im Oktober erreichte die Zahl der in Deutschland Beschäftigten mit 45,7 Millionen sogar einen Rekordwert. Das liegt auch daran, dass in vielen Bereichen Fachkräfte händeringend gesucht werden. Auch im Euroraum insgesamt zeigt sich der Arbeitsmarkt robust: die Arbeitslosenquote sank im Oktober auf 6,5 Prozent – und damit auf den niedrigsten Stand seit Bestehen des Währungsraums. Zum Vergleich: Im Vorjahresmonat hatte die Quote noch bei 7,3 Prozent gelegen.

Ukrainische Tech-Branche wächst

Vor Kriegsausbruch galt die Ukraine als boomender Standort für Tech-Unternehmen. Das hat sich trotz des Krieges nicht geändert. Die Branche wuchs in den ersten 8 Monaten des Jahres sogar um 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Ein Start-up ist inmitten des Krieges sogar zum Einhorn geworden, wird also mit mehr als einer Milliarde Dollar bewertet: Unstoppable Domains baut mithilfe der Blockchain-Technologie unzensierbare Websites.

Porsche macht Lust auf Börse

Wer die Börse nur als einen Ort für Zocker, abgehoben von der Realität betrachtet, aufgepasst: Der Börsengang von Porsche Ende September brachte dem Eigentümer VW mehr als 9 Milliarden Euro in die Kasse für Investitionen in elektrisches und autonomes Fahren. Porsche wurde wieder ein Stück eigenständiger. Und den Anlegern bietet sich am deutschen Aktienmarkt nun eine Luxusmarke von Weltformat zum Investieren.

Die Pandemie ist am Ende

Christian Drosten war der Corona-Erklärer der Nation. Als das Virus sich in Deutschland ausbreitete, hingen die Menschen an den Lippen des Virologen, der in verständlicher Sprache aufklärte. Drosten gehörte zu denen, die lieber einmal zu viel zur Vorsicht gemahnt haben als einmal zu wenig. Umso mehr wiegt, wenn er nun sagt: „Wir erleben in diesem Winter die erste endemische Welle mit SARS-CoV-2, nach meiner Einschätzung ist damit die Pandemie vorbei.“

Gesundheit in Afrika

Die Menschen in Afrika bleiben viel länger gesund als früher. Die Zahl der bei der Geburt zu erwartenden gesunden Lebensjahre liegt dort nun bei 56 Jahren, verglichen mit 46 Jahren um die Jahrtausendwende, ermittelte die Weltgesundheitsorganisation (WHO). Wesentlicher Grund dafür sei der verbesserte Zugang zu medizinischer Grundversorgung.