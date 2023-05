Tempo-130-Schilder in der Lagerhalle einer Autobahnmeisterei in Mecklenburg-Vorpommern Bild: dpa

Die Rufe nach einem Tempo­limit auf allen deutschen Au­tobahnen werden lauter. Doch gibt es immer noch legitime Gründe dagegen. Manche Argumente dafür wirken wiederum weniger überzeugend, wenn man sie in einen Referenzrahmen stellt: Das Umweltbundesamt rechnete 2020 vor, dass ein generelles Tempolimit von 130 Stundenkilometern jährlich etwa 2,2 Millionen Tonnen CO 2 einsparen würde. Das wären 1,5 Prozent der CO 2 -Emissionen des deutschen Verkehrssektors 2021 oder 0,3 Prozent der gesamten deutschen CO 2 -Emissionen von 2021, die wiederum 1,76 Prozent des gesamten internationalen CO 2 -Ausstoßes ausmachen.