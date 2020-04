Abgasmanipulations-Skandal : Gutachterin am EuGH stuft Abschalteinrichtungen als illegal ein

Brisante Schlussanträge am Europäischen Gerichtshof in Luxemburg. Bild: dpa

Abschalteinrichtungen in Fahrzeugen mit Diesel-Motor sind grundsätzlich nicht zulässig. Die Schlussanträge von Generalanwältin Eleanor Sharpston am Europäischen Gerichtshof (EuGH) von Donnerstag dürften die Verteidigungsposition der Automobilindustrie immens schwächen. Nach Einschätzung der britischen Juristin rechtfertigt das Ziel der Hersteller, den Motor zu schützen, nicht den Einsatz einer solchen Einrichtung. Diese dürfe nur in „engen Grenzen“ ausnahmsweise genehmigt werden.

Der Fall ist vor allem für Volkswagen brisant. In dem Rechtsstreit wird dem Wolfsburger Automobilkonzern, der seit 2015 im Mittelpunkt des Abgasskandals steht, in Frankreich vorgeworfen, seine Kunden über wesentliche Merkmale der Fahrzeuge und über die für ihre Zulassung vorgenommenen Kontrollen getäuscht zu haben. Die von VW verwendete Software soll unterscheiden können, ob das Diesel-Fahrzeug Fahrzeug gerade im normalen Straßenverkehr fährt oder im Labor einem Test wird. Beim Test wird so viel Abgas in den Motor zurückgeleitet, während auf der Straße durch den erhöhten Ausstoß von Stickoxiden der Grenzwert für diese Emissionen nicht eingehalten wird.

Ein technisches Gutachten, das im Rahmen des Ermittlungsverfahrens von der französischen Justiz in Auftrag gegeben wurde, hatte ergeben, dass die Fahrzeuge im Straßenverkehr bis zu 50 Prozent weniger Stickoxide erzeugt hätten, wenn die Abgasrückführung zu funktioniert hätte wie im Testbetrieb. Die Wartung der Fahrzeuge sie aufgrund der schnelleren Verschmutzung der Diesel-Motoren häufiger und kostspieliger, heißt es in dem Gutachten.

Ausdrückliches Verbot in EU-Verordnung

Ein Untersuchungsrichter in Frankreich hatte Zweifel, ob die VW-Fahrzeuge den Grenzwerten der EU-Verordnung entsprechen und ob die verbaute Vorrichtung überhaupt zulässig ist. Aus der Verordnung zur Typgenehmigung für Fahrzeuge nach den Abgasnormen Euro 5 und Euro 6 ergibt sich ein ausdrückliches Verbot für Abschalteinrichtungen, die Emissionen unter normalen Nutzungsbedingungen verringern. Von Ende Oktober 2018 an lag die Rechtssache C-693/18 den Europarichtern in Luxemburg vor.

Sharpston bejahte, dass die im Streit stehende Abgasrückführung eine Abschalteinrichtung darstellt - sie sei in der in der Lage, Emissionen im Vorhinein zu verringern, als nach ihrem Entstehen zu behandeln und zu verringern. In dem Verfahren in Frankreich hatte Volkswagen argumentiert, dass die EU-Verordnung gerade nicht die genutzte Software nicht umfasse. Die Generalanwältin allerdings widersprach dieser Ansicht.

Ausnahmen für das Verbot von Abschalteinrichtungen könne es nur in Ausnahmen geben, machte Sharpston deutlich. Ihrer Auffassung nach umfasst das nur den Schutz des Motors vor „unmittelbaren und plötzlichen Schäden“ - nicht aber im Fall langfristiger Auswirkungen einer Abnutzung. Den Verschleiß oder die Verschmutzung des Motors zu verzögern, rechtfertige keinen Einsatz einer Abschalteinrichtung.

In einer Stellungnahme an die Nachrichtenagentur „Reuters“ erklärte Volkswagen, die rechtliche Bewertung der „Umschaltlogik“ durch die Sharpston habe für die juristische Aufarbeitung der Dieselthematik keinerlei Konsequenzen. „Diese Frage spielt in den laufenden Verfahren keine Rolle mehr."

Zur Frage, wie die europäische Vorschrift zum Ausnahmetatbestand des Motorschutzes zu verstehen sei, habe die Generalanwältin dem Gerichtshof eine allgemeine, technische Auslegung vorgeschlagen und betont, dass es Sache des nationalen Gerichts sei, dies im Einzelfall anzuwenden. Daraus erwachse kein neues Klagerisiko.

Anwälte wittern Morgenluft

Verbraucheranwälte werten die Schlussanträge als einen Wendepunkt - denn in den meisten Fällen folgen die Richter den Empfehlungen der Gutachter. „Die Schlussanträge der Generalanwältin bestätigen unseren Standpunkt, dass die von VW verwendete Abschalteinreichung illegal ist“, sagte Wolf von Bernuth, Anwalt der Kanzlei Hausfeld, die verschieden Massenverfahren von Dieselfahrern gegen Volkswagen betreut. Alle Versuche von VW, dies anders darzustellen, seien damit gescheitert, sagte von Bernuth, wenn der EuGH der Argumentation von Sharpston folge. „Und davon gehen wir aus.“

Claus Goldenstein, Rechtsanwalt aus Potsdam sieht eine neue Klagewelle auf die Hersteller zukommen. Seiner Ansicht nach nimmt der Dieselskandal komplett neue Ausmaße an. „Allein in Deutschland sind mehrere Millionen Fahrzeuge mit eingebauten Thermofenstern oder anderen Abschalteinrichtungen zugelassen. Der gesamten Automobilindustrie drohen nun Rückrufs- und -Klagewellen sowie Strafen in Milliardenhöhe", meint Goldenstein, dessen Kanzlei den Kläger in der ersten Dieselklage vor dem Bundesgerichtshof vertritt. Die Verhandlung findet am kommenden Dienstag in Karlsruhe statt.

Ihre Schlussanträge wollte Sharpston eigentlich früher halten. Doch zunächst stellte der Brexit den weiteren Einsatz der Britin infrage. Dann musste ein für Mitte März angesetzter Termin wegen der Coronavirus-Pandemie verschoben. Wie viele andere öffentliche Institutionen hat der EuGH den Publikumsverkehr eingeschränkt und zahlreiche Verfahren verschoben.