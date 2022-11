F.A.Z. exklusiv : Gutachten: Strompreisbremse verstößt gegen das Grundgesetz

Die von der Bundesregierung angestrebte Strompreisbremse verstößt nach Meinung von Juristen gegen das zugrundeliegende EU-Recht und sogar gegen das Grundrecht auf Eigentumsgarantie in der deutschen Verfassung. Außerdem konterkariere die Novelle die Absicht zum Ausbau erneuerbarer Energien, heißt es in einem Rechtsgutachten der Berliner Wirtschaftskanzlei Raue für den Hamburger Energieversorger Lichtblick.

Christian Geinitz Wirtschaftskorrespondent in Berlin Folgen Ich folge

Der geplante Mechanismus zur Gewinnabschöpfung führe zu „tiefgreifenden Verzerrungen auf dem deutschen Strommarkt“, schreiben die Autoren des Papiers, das an diesem Donnerstag vorgestellt werden soll und der F.A.Z. schon vorliegt. Als Folge seien steigende Preis für Endverbraucher zu erwarten, eine Blockade des weiteren Ausbaus der erneuerbaren Energien sowie in Einzelfällen die Zahlungsunfähigkeit der Anlagenbetreiber.

Die vom Bundeswirtschaftsministerium unter Robert Habeck (Grüne) ausgearbeitete Formulierungshilfe für ein Strompreisbremsengesetz ist der Versuch, die zugrundeliegende europäische Notfallverordnung in nationales Recht zu übertragen. Doch das Einbehalten „fiktiver Erlöse“, das Berlin vorschwebt, sei nicht im Sinne der EU-Vorgabe, die nur die Abschöpfung „realisierter Erlöse“ zulasse, argumentieren die Juristen. Diese Einschränkung habe Brüssel eingebaut, um spezielle Stromabnahmeverträge, so genannte Power Purchase Agreements (PPA), nicht zu gefährden. Wenn die Bundesregierung diesen Schutz jetzt hintertreibe, unterminiere sie derlei innovativen Mechanismen und lasse zu, dass der PPA-Markt einbreche, hieß es.

Lichtblick: „verfassungswidrige Sonderabgabe“

Die Abnahmeverträge sind Vereinbarungen zwischen Ökostromproduzenten und Großabnehmern, etwa Industrieunternehmen, zu fixen Preisen. Für Neuverträge nach dem Stichtag 1. November ändern sich die Bedingungen grundlegend, wenn das neue Gesetz kommt. Das zeigt folgendes Beispiel: Wenn eine ausgeförderte Bestandsanlage zwei Jahre lang einem Kunden klimaschonende Elektrizität für 120 Euro je Megawattstunde liefert, rechnen die Betreiber bei Kosten von 80 Euro mit einem Überschuss von 40 Euro. Sobald aber der Spotmarktpreis auf durchschnittlich 300 Euro steigt, müsste der Versorger gemäß den jüngsten Vorstellungen der Ampelkoalition fast 164 Euro als Abschöpfung zahlen – das Vierfaches seines wirklichen Überschusses.

Diese Summe entspricht 90 Prozent der Differenz zwischen den herangezogenen Spotmarkterlösen von 300 Euro und der zulässigen Erlösobergrenze von 118 Euro je Megawattstunde. „Hält die Phase hoher Spotmarktpreise an, wird der Anlagenbetreiber wenige Monate später zahlungsunfähig“, urteilen die Anwälte. Um dieses Risiko zu vermeiden, würden die Erzeuger künftig auf PPAs und Terminvermarktungen verzichten und stattdessen ihre Anlagen nur noch über den Spotmarkt vermarkten, in der Regel über einen Direktvermarkter.

Die negativen Effekte dieser Entwicklung zeigten sich bereits, etwa in einer sinkenden Liquidität am Terminmarkt. Das erschwere Stadtwerken und anderen Versorgern die Suche nach langfristigen Verträgen zu kalkulierbaren Preisen, es treffe Endverbraucher und verknappe das Angebot auch für die Industrie. Die Folge seien steigende Preise, so das Gutachten. Befürchtet wird auch eine Verknappung der Herkunftsnachweise für sauberen Strom. Im PPA-Verfahren verursachen sie kein Problem, da der Strom unmittelbar an den Kunden geht. Wird das Produkt künftig jedoch am Spotmarkt über die Direktvermarktung weitervertrieben, greift das Doppelvermarktungsverbot für geförderte Anlagen, und die Herkunftsnachweise entfallen. Ihr Angebot schrumpft, weshalb die Marktpreise steigen.

Mehr zum Thema 1/

Den Juristen zufolge verletzt die Abschöpfung inexistenter Erlöse die Eigentumsgarantie nach Artikel 14 des Grundgesetzes. Laut Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts dürften staatliche Abgabenlasten keine konfiskatorische Wirkung entfalten. Die Untersuchung sieht auch Investitionen in erneuerbare Energien gefährdet. So schmälerten die Abschöpfungspläne die Renditen für kleinere Photovoltaikprojekte von 5,3 auf 1,8 Prozent: „Bei derartigen Renditeaussichten werden sich Kapitalgeber anderen Investitionsmöglichkeiten zuwenden.“

Der Energieversorger Lichtblick spricht hinsichtlich der geplanten Abschöpfung von einer „verfassungswidrigen Sonderabgabe“ und rechnet mit einer Klagewelle gegen die Erlösobergrenze in ihrer bisherigen Form. Damit wiederhole die Bundesregierung ihre rechtlichen Fehler aus dem September, als sie eine Gasbeschaffungsumlage einführen wollte. „Auch wir prüfen die Möglichkeit, in Luxemburg und Karlsruhe gegen den Erlösdeckel zu klagen“, sagt der Chefjurist des Konzerns, Markus Adam.

Das Unternehmen will nicht den Eindruck aufkommen lassen, die Notwendigkeit einer Umverteilung hoher Gewinne zu ignorieren, es hält aber den eingeschlagenen Weg für falsch. Besser wäre eine echte Übergewinnsteuer für erneuerbare Energien. Die stark gestiegenen Profite der Anlagenbetreiber zusätzlich zu besteuern, „wäre solidarisch, rechtssicher und würde auch die Energiewende nicht in Mitleidenschaft ziehen“, so die Hamburger. Als Vorbilder verweisen sie auf die geplante Zusatzsteuer für die Erdgas-, Kohle- und Ölindustrie.