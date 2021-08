Urlaub in Deutschland : Mondpreise an der Ostsee

Wer spontan einen Urlaub in Deutschland buchen will, muss jetzt oft richtig tief in die Tasche greifen. Es gibt aber auch günstige Geheimtipps.

Der zweite Corona-Sommer hält viele Deutsche weiterhin davon ab, große Reisen ins Ausland zu unternehmen. Machten vor Corona etwa ein Viertel der Menschen zwischen Nordsee und Alpen Urlaub, ist die Nachfrage in diesem Jahr stark gestiegen. Jeder Dritte suchte nach einem geeigneten Ferienort hierzulande. Die Situation im Ausland ist oftmals unübersichtlich, teilweise schreckt die Pandemie die Urlauber ab. Ende Juni verließen deutsche Urlauber fluchtartig Portugal, nachdem es von Deutschland als Virusvariantengebiet eingestuft worden war.

Martin Franke Redakteur vom Dienst bei FAZ.NET.



Spanien lockt derzeit mit günstigen Preisen. Doch das zu normalen Zeiten beliebteste deutsche Reiseziel im Ausland ist seit wenigen Wochen ein Hochrisikogebiet. In Griechenland und der Türkei sieht die Corona-Lage etwas entspannter aus – dafür wüten in einigen Urlaubsregionen Waldbrände. Also zurück nach Deutschland? In vielen Bundesländern sind noch Sommerferien.