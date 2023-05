Ein Neubaugebiet in Köln: Anfang 2025 tritt die geänderte Grundsteuer in Kraft. Bild: dpa

Der Bund hat bisher nur für etwa die Hälfte seiner Immobilien eine Grundsteuererklärung abgegeben. Obwohl dafür nun auch in Bayern die reguläre Frist abgelaufen ist (der Freistaat hatte als einziges Bundeslandes diese nochmals verlängert), liegt die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben im Zeitplan. Sie profitiert von großzügigen Fristverlängerungen der Landesfinanzbehörden. Bayern hatte als einziges Bundesland die allgemeine Abgabefrist für die Grundsteuererklärung ein zweites Mal um drei Monate verlängert, nunmehr bis zum 30. April 2023. Sie endete aufgrund des Sonn- und Feiertages mit Ablauf des 2. Mai 2023, wie das Bayerische Landesamt für Steuern offiziell mitteilte. Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) ist Eigentümerin von etwa 26.000 Liegenschaften.

Manfred Schäfers Wirtschaftskorrespondent in Berlin. Folgen Ich folge

Wie der Parlamentarische Finanzstaatssekretär Florian Toncar (FDP) in einer Antwort auf eine schriftliche Frage des CDU-Abgeordneten Christoph Ploß berichtete, hat die Bundesanstalt die Aktenzeichen von rund 21.000 wirtschaftlichen Einheiten für die Feststellungserklärungen von den Finanzverwaltungen erhalten. Sie habe im September 2022, also vor Ablauf der ursprünglichen Frist (31. Oktober 2022), Fristverlängerungen bis zum 31. März 2023 für bisher grundsteuerpflichtige und bis zum 30. September 2023 für bisher grundsteuerbefreite Liegenschaften beantragt. Es habe keine Ablehnung gegeben.

In drei Schritten bestimmt

„Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben hat zudem mitgeteilt, dass sie zum 30. März 2023 insgesamt 8620 Erklärungen abgegeben hat, darunter sämtliche 7350 Erklärungen für bislang steuerpflichtige wirtschaftliche Einheiten.“ Die Frist für die Abgabe von Erklärungen für bisher steuerpflichtige Einheiten – der 31. März 2023 – sei folglich eingehalten worden. „Zum Stichtag 18. April 2023 hat die BImA insgesamt rund 10.600 Erklärungen abgegeben“, heißt es in dem Antwortschreiben vom 26. April. Die weiteren Erklärungen für bisher grundsteuerbefreite wirtschaftliche Einheiten werde sie ebenfalls innerhalb der gewährten Frist bis spätestens zum 30. September 2023 abgeben.

Nach Ansicht des CDU-Politikers Ploß zeugt der Vorgang von einer Doppelmoral: „Während beispielsweise der Hamburger Finanzsenator die Eigenheimbesitzer mit markigen Worten dazu anhält, die Grundsteuererklärung rechtzeitig abzugeben, gewähren die Finanzbehörden dem Bund offenbar großzügige Fristverlängerungen“, sagte er der F.A.Z. Das könne man keinem Bürger erklären.

Die Ampelkoalition hätte von Anfang an dafür sorgen müssen, dass den Millionen Eigenheimbesitzern ausreichend Zeit zur Abgabe der Grundsteuererklärungen zur Verfügung stehe. „Wenn nicht einmal der Verwaltungsapparat des Bundes in der Lage ist, rechtzeitig alle Grundsteuererklärungen abzugeben, liegt es auf der Hand, dass die Frist für die Millionen Eigenheimbesitzer in Deutschland viel zu knapp bemessen war.“ Die Ampelkoalition müsse dafür sorgen, dass der kleine Eigenheimbesitzer mindestens so viel Zeit für seine Grundsteuererklärung bekomme wie die Bundesverwaltung.

15 Milliarden Euro

Anfang 2025 tritt die geänderte Grundsteuer in Kraft. Dazu müssen etwa 36 Millionen „Einheiten“ neu bewertet werden. Elf Länder arbeiten mit dem Bundesmodell. Fünf Landesregierungen sind eigene Wege gegangen. Grund für die Neuregelungen war ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2018. Nach Ablauf der Erklärungsfrist arbeiten die Finanzämter mit Erinnerungsschreiben und Säumniszuschlägen. Wenn auch das nicht hilft, droht eine Schätzung, die für die Betroffenen häufig nachteilig ausfällt.

Mehr zum Thema 1/

Generell wird die neue Grundsteuer in drei Schritten bestimmt: Zunächst verschickt das Finanzamt in einem Umschlag zwei Bescheide: einen über den Wert und einen mit dem darauf aufbauenden Messbetrag. Was das bedeutet, wird indessen erst klar, wenn die Gemeinde den Hebesatz für 2025 bestimmt hat, das wird in aller Regel erst nächstes Jahr geschehen.

Das Aufkommen aus der Grundsteuer (aktuell rund 15 Milliarden Euro im Jahr) steht den Kommunen zu. Ihre Spitzenverbände haben zugesagt, die Neuregelung nicht ausnutzen zu wollen für Steuererhöhungen. Weil mittlerweile einige Klagen und viele Einsprüche gegen die ersten Bescheide der Finanzämter vorliegen, fordert ein Bündnis aus Bund der Steuerzahler, Deutscher Steuer-Gewerkschaft, Deutschem Steuerberaterverband und Haus & Grund Deutschland, Bescheide zum Grundsteuerwert grundsätzlich nur noch mit einem Vorläufigkeitsvermerk zu verschicken.