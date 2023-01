Stichtag 31. Januar : Deutschland im Grundsteuerstreik

Vor ziemlich genau sechs Monaten begann Deutschlands derzeit wohl größtes Datensammelprojekt: Rund 36 Millionen Eigentümer von Immobilien und unbebauten Grundstücken sind aufgefordert, eine Grundsteuererklärung abzugeben. Ur­sprünglich sollte dies bis Ende Oktober geschehen, doch nach Kritik an dem da­mit verbundenen Aufwand wurde die Frist bis 31. Januar 2023 verlängert. Nun rückt auch dieses Datum näher, und vielerorts fehlt noch mehr als jede zweite Erklärung, wie eine Umfrage der F.A.Z. unter den Landesfinanzministerien zeigt.

In sieben der 16 Bundesländer sind demnach bis Mittwoch weniger als 50 Pro­zent der erwarteten Erklärungen eingegangen. Schlusslicht ist Mecklenburg-Vorpommern mit rund 40 Prozent. Baden-Württemberg, Berlin, Nordrhein- West­falen und das Saarland nennen Rück­laufquoten zwischen 45 und 46 Prozent. In Brandenburg sind es 47,5 Prozent, in Sachsen 49 Prozent. In anderen Bundesländern wie Bayern (50,5 Prozent), Hessen (52,9 Prozent) und Niedersachsen (54 Prozent) liegen die Zahlen zwar etwas höher; Bremen ist mit 57 Prozent aktuell Spitzen­reiter. Aber auch dort warten die Finanzämter noch auf zahlreiche Erklärungen.

Auf eine weitere Fristverlängerung können Eigentümer laut Hamburgs Finanz­senator Andreas Dressel nicht hoffen: „Eine weitere Fristverlängerung wird es nicht mehr geben“, sagt er. „Deutschlands Gemeinden sind auf die rund 14 Milliarden Euro Einnahmen aus der Grundsteuer angewiesen, um ihre kommunalen Leistungen auch in Krisenzeiten aufrechtzuerhalten.“ Das Bayerische Landesamt für Steuern, das für die elektronische Steuerplattform Elster zuständig ist, verweist auf den Zeitdruck der Kommunen: „Der we­sentliche Teil der Grundsteuererklärungen muss bis Jahreswechsel 2023/2024 bear­beitet sein, damit Städte und Gemeinden genügend Zeit haben, die neuen Hebesätze festzulegen und die Grundsteuerbescheide für das Jahr 2025 zu versenden“, teilt eine Sprecherin mit.

Grund für die Datenerhebung ist eine Entscheidung des Bundesverfassungs­gerichts aus dem Jahr 2018. Die Richter forderten den Gesetzgeber darin auf, für die Berechnung der Grundsteuer aktuel­lere Grundstückswerte zugrundezulegen. Bislang stammen die Einheitswerte im Westen Deutschlands von 1964, in den östlichen Bundesländern sind die Daten noch älter. Die Grundsteuerreform soll „aufkommensneutral“ ablaufen. In Ballungsgebieten, wo die Bodenpreise stark gestiegen sind, dürfte die Belastung aber deutlich steigen. Zahlen müssen die Grundsteuer die Eigentümer, sie wird aber bei vermieteten Immobilien umgelegt.

Welche Angaben für die Grundsteuererklärung erforderlich sind, hängt davon ab, ob das Bundesland dem Vorschlag des Bundes folgt oder die gesetzliche Öffnungsklausel für ein eigenes Modell nutzt. Vielfach müssen Gemarkung, Nummer des Flurstücks, Grundstücksgröße, Wohnfläche, Baujahr und der Bodenrichtwert angegeben werden. Letzterer lässt sich mit dem Programm BORIS im Internet recherchieren, für andere Angaben sind Auszüge aus dem Grundbuch erforderlich.

Inoffizielle Fristverlängerung

Man könnte vermuten, dass sich die Bundes­steuer­berater­kammer über die Ex­trasteuererklärung freut. Schließlich verdienen die Steuerberater daran. Doch Präsident Hartmut Schwab ist nicht gut auf das Verfahren zu sprechen. „Es ist für alle Beteiligten zeitintensiv, und dieser Aufwand wäre verzichtbar gewesen. Denn grundsätzlich liegen der Verwaltung die meisten Daten vor, die für die Feststellung der Grundsteuerwerte erforderlich sind. Nur leider nicht gebündelt“, sagt er. „Da­her müssen Steuerpflichtige und ihre Be­rater diese Daten jetzt zusammentragen und übermitteln.“ Auch der Präsident des Digitalverbands Bitkoms, Bernhard Rohleder, hat mehr als einmal kritisiert, dass „sich der Staat seiner Bürger bedient, um eine Verwaltungsleistung zu erbringen“.

Auch wenn es keine offizielle Fristverlängerung mehr geben wird, inoffiziell läuft es durchaus darauf hinaus. Aus dem Saarland heißt es, dass man säumige Ei­gentümer im März mit einem „Erinnerungsverfahren mit Frist bis 30. April 2023“ zur Abgabe der Erklärung auf­fordern wolle. Der Berliner Finanzsenat teilt mit, ein Verspätungszuschlag werde grundsätzlich nicht erhoben. Andere Bundesländer machen Eigentümern de­zent Druck, indem sie darauf hinweisen, dass bei fehlenden Erklärungen die Fi­nanzämter den Wert der Immobilien auch schätzen können.