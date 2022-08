Höhere Hebesätze : Wie teuer ist die Grundsteuer?

Aktualisiert am

Die Bürger im hessischen Lorch sind Spitzenreiter: Sie müssen für die Grundsteuer B so viel mehr zahlen als noch vor einigen Jahren wie sonst niemand in Deutschland. Im Jahr 2021 hat die Gemeinde im Rheingau den Hebesatz von 685 Prozent auf 1050 Prozent erhöht und damit so stark angehoben wie keine andere Kommunen hierzulande. Ursprünglich sollte die Grundsteuer noch stärker steigen, um Schulden zu vermeiden: Nach Protesten hatte die Gemeindevertretung davon aber wieder Abstand genommen. Trotz dessen zählt Lorch im Rheingau zusammen mit Lautertal im Odenwald zu den beiden Orten mit dem höchsten Hebesatz.

Viele Gemeinden steigern in der Not die Hebesätze der Grundsteuer und der Gewerbesteuer, über deren Aufkommen sie allein verfügen. Beides sind wichtige Einnahmequellen der Kommunen. Die Gewerbesteuer zahlen nur Betriebe, und sie bezieht sich auf den Gewinn des Unternehmens. Hier sind Kommunen mitunter zurückhaltend, weil niedrige Sätze auch Unternehmen anlocken und diese in der Regel mobiler sind als die Einwohner.