Industrieverband : Ende des Flirts: Wirtschaft kritisiert Grüne

Gut ein Jahr ist es her, da hatte die Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock ein Heimspiel der ungewöhnlichen Art. Damals sprach sie auf der Jahrestagung des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), bis dahin nicht gerade als Grünen-Fanbasis bekannt. Doch statt kritischer Zwischenrufe bekam Baerbock für ihre Vorstellungen einer klimaneutralen Wirtschaft reichlich Applaus. Sowohl die Manager als auch die Verbandsspitze konstatierten: gar nicht mal so schlecht, die Grünen.

Doch wie es so oft ist mit Flirts: Mitunter erkaltet die neue Liebe auch ganz schnell wieder. Zwischen dem BDI und den Grünen scheint dieser Punkt jetzt erreicht zu sein. In einem zwanzigseitigen Positionspapier zerpflückt die Verbandsspitze das jüngst vorgestellte Grundsatzprogramm der Grünen. Nette Schlagworte, aber nicht viel dahinter, so lässt sich die Kritik zusammenfassen. Zwar sei es gut, dass sich die Grünen grundsätzlich zum Industriestandort Deutschland bekennen würden. Aber: „Unbeantwortet bleibt die Frage, wie die wirtschaftliche Stärke Deutschlands und Europas angesichts zahlreicher Herausforderungen wie der coronabedingten Rezession, der steigenden Renationalisierung, von Protektionismus, Digitalisierung und Klimaschutz künftig gewährleistet werden soll“, heißt es in dem Papier, das der F.A.Z. vorliegt.

Die Industrie kritisiert vor allem die Forderungen der Grünen nach der „Null-Emissionen-Stadt“, der „Dekarbonisierung des Verkehrs“ und dem Ende „der Verschmutzung der Erde mit Plastik“. Es würden lauter Stichworte genannt, jedoch keine konkreten Wege der Umsetzung, geschweige denn deren Finanzierung. Viele der grünen Positionen hält der Verband schlicht für realitätsfremd. „Der erhebliche Nutzen von Kunststoffen und chemischen Stoffen wird negiert. Eine solche Stigmatisierung ist aus BDI-Sicht abzulehnen.“ Ähnlich kritische Worte finden sich zum Thema Verkehr. Auch im Jahr 2030 werde die Kfz-Flotte in Deutschland „überwiegend aus Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor bestehen“, schreibt der Verband. Nicht zu vergessen die Steuer-Frage. „Das grundsätzliche Ziel, das steuerliche Belastungsniveau weiter zu erhöhen, verkennt die derzeit hohe Steuerbelastung von Unternehmen und natürlichen Personen in Deutschland.“

„Unverständlich bleibt die unternehmensfeindliche Steuerpolitik“

Seit ungefähr zwei Jahren bemüht sich die Parteispitze um einen engeren Kontakt zur Wirtschaft. So wurde etwa ein Wirtschaftsbeirat ins Leben gerufen, in dem Grünen-Vertreter mit Managern wie dem BASF-Chef Martin Brudermüller über ihre Positionen diskutieren. Zugleich suchten auch die Wirtschaftsverbände verstärkt das Gespräch, schließlich ist die Wahrscheinlichkeit einer künftigen schwarz-grünen Bundesregierung nicht gering. Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft machte die frühere wirtschaftspolitische Sprecherin der Partei, Kerstin Andreae, zu seiner neuen Geschäftsführerin.

Anders als die im vergangenen November auf dem Parteitag in Bielefeld beschlossenen Leitanträge ist das kürzlich veröffentlichte Grundsatzprogramm der Grünen eher vage gehalten. Die Partei will sich mit Blick auf die nächste Regierungsbildung als bündnisfähig präsentieren. Offen bleibt bislang, ob sie ein Bündnis mit der Union und gegebenenfalls der FDP oder eines mit SPD und Linken bevorzugt. Nach der Landtagswahl in Bremen im vergangenen Herbst hatten die Grünen beide Optionen und entschieden sich am Ende für Rot-Grün-Rot.

Entscheidungen wie diese dürften zur wieder größer werdenden Skepsis in der Wirtschaft beitragen. „Unklar ist, ob die Partei in Zukunft tatsächlich den Weg einer wirtschaftsfreundlicheren Politik einschlägt“, sagt BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang. Das Grundsatzprogramm lasse zu viele Fragen unbeantwortet. „Unverständlich bleibt die unternehmensfeindliche Steuerpolitik als wesentlicher Bestandteil der grünen Programmatik.“ Dies sei besonders in Corona-Zeiten nicht nachvollziehbar. Und auch im Bereich der Digitalisierung würden die Grünen viel zu sehr die Risiken und nicht so sehr die Chancen sehen.

Unterdessen versuchen die Grünen, verstärkt die Gunst von Selbständigen zu gewinnen, einer Wählergruppe, die traditionell der FDP nahesteht. „Wir brauchen ein bundesweites Existenzgeld für Selbständige in Not von monatlich rund 1200 Euro“, forderte die Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt in der „Bild am Sonntag“.

Sie hat dabei speziell Selbständige aus der Kreativszene im Blick, die unter den Corona-Beschränkungen wie den Veranstaltungsverboten leiden. Die Bundesregierung solle die bisherigen Hilfsgelder unbürokratisch auch für den Lebensunterhalt freigeben. Bislang darf die Überbrückungshilfe nur genutzt werden, um berufliche Fixkosten zu decken. Für den privaten Lebensunterhalt wurde der Zugang zu Hartz IV gelockert. Dies kritisieren Selbständigen-Verbände seit Wochen. In Berlin wird der Verweis auf die Grundsicherung damit begründet, dass die meisten Selbständigen nicht in die Arbeitslosenversicherung einzahlen.