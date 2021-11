Folgen der Pandemie : Grüne Woche 2022 wegen Corona abgesagt

Menschen demonstrieren : Türkische Lira auf Rekordtief

Dutzende Demonstranten wurden am Mittwochabend bei einem Protest gegen die Regierung in Istanbul festgenommen. Die türkische Lira war am Vortag um mehr als 15 Prozent auf ein Rekordtief eingebrochen. Seit Jahresanfang hat die Lira bereits mehr als 40 Prozent an Wert verloren.