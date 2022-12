Planstadt The Woodlands : Der grüne Traum des Öl-Milliardärs

In The Woodlands wurde darauf geachtet, dass Natur und Stadt miteinander im Einklang stehen. Bild: Mauritius

Wer auf der Interstate 45 von der texanischen Metropole Houston nach Norden fährt, passiert jene suburbanen Landschaften, die einige als Vorstadthölle ansehen und andere als Ausdruck eines quicklebendigen Geschäftslebens einer Gesellschaft, die sich dem Automobil verschrieben hat.

Auf einer Strecke von rund 40 Kilometern säumen allein 16 McDonald’s-Restaurants, elf Schnellrestaurants der Hähnchenbraterei Chick-fil-A und vier Walmart-Supercenter die mehrspurige Straße. Es geht vorbei an Lagerhallen, Shoppingmalls, Tankstellen, Pfandhäusern, Waffengeschäften, riesigen Parkplätzen und ungezählten weniger definierten kommerziellen Unterfangen. Auf gewaltigen Reklametafeln werben Anwälte mit erstrittenen Schadenersatzsummen und Lottogesellschaften mit dreistelligen Millionengewinnen, während religiöse Gemeinschaften daran erinnern, dass Jesus trotz allem unter uns weilt.

Doch nach 45 Kilometern wird es grün. Man kommt in eine sehr spezielle Kommune mit heute 115.000 Einwohnern. Sie heißt The Woodlands und ist noch keine 50 Jahre alt. Bäume säumen die Straßen, die zudem durch einen großen Grünstreifen getrennt sind. Statt gewaltiger Reklametafeln sieht man diskret werbende Hinweistafeln. Untrainierte europäische Augen erkennen keine Stadt, sondern vor allem Kiefern und hinter lichten Reihen Siedlungen von stattlichen Einfamilienhäusern. Tatsächlich ist The Woodlands in acht Siedlungen organisiert, die sich wiederum in kleine Viertel unterteilen.

Jede dieser Siedlungen verfügt über eigene Parks, Golfplätze, Wander- und Fahrradwege und kleine Geschäftszentren für den täglichen Bedarf. Jenseits der Hauptverkehrsachsen machen die Straßen zu den Siedlungen oft Wendungen und Windungen, in denen zu Beginn selbst Bewohner verloren gingen. Mitchell wollte Durchgangsverkehre reduzieren und Diebe abschrecken durch verwirrende Fluchtwege. Gewerbe und Restaurants, die ihre ganze Pracht im Rest von Amerika entlang von Verkehrsachsen aufreihen, verschwinden in The Woodlands in Gebieten nahe großer Kreuzungen. Autofahrer fühlen sich in dieser kleinen Großstadt leicht, als führen sie durch einen Wald. The Woodlands wird seinem Namen gerecht. Die Stadt ist ungewöhnlich in der Art ihrer Gründung, ihrer Entwicklung und wegen der Vision, die ihr ein unwahrscheinlicher Gründungsvater mit auf den Weg gab.

Baumkuschler mit Konsequenzen

Der Begriff des „tree huggers“ versinnbildlicht Menschen mit warmen Gefühlen für die Natur. Der Texaner George Phydias Mitchell war ein solcher Baumkuschler. Diese Neigung hatte Konsequenzen. Mitchell gründete Mitte der Siebzigerjahre auf einhundertsiebzehn Quadratkilometern zusammengekaufter Waldfläche die Kommune The Woodlands nördlich von Houston. Sie sollte eine Siedlungsform verkörpern, die im Einklang mit der Natur steht. Nichts an dieser Vision war selbstverständlich und am wenigsten, dass die Vorstellung dafür im Kopf eines Texaners gereift war, der das Comeback der hiesigen Ölindustrie ermöglichte.