Mehr Umverteilung : Grüne Kinderliebe

Dass den Grünen für Klimaschutz nichts zu teuer ist, hat sie viele Jahre Stimmen gekostet. Doch nun scheinen sie fast ein Viertel der Wähler im deutschen Wohlstandsland davon überzeugt zu haben, dass beim Klimaschutz das Rechnen im Grunde moralisch unzulässig ist.

Mit demselben Anspruch nehmen sich die Grünen jetzt die Sozialpolitik vor: Auch hinter ihrem nun vorgestellten Konzept einer „Kindergrundsicherung“ steht der Gedanke, dass niemand dagegen sein kann, wenn der Staat (noch) mehr Geld zugunsten „unschuldiger“ Kinder umverteilt.

Die grüne Kinderliebe soll den Steuerzahlern jährlich 10 Milliarden Euro zusätzlich wert sein. Überdurchschnittlich profitieren würden vom neuen grünen Kindergeldsystem vor allem Hartz-IV-Haushalte, also Langzeitarbeitslose und Geringverdiener sowie Alleinerziehende – mit monatlichen Leistungen bis 503 Euro. Familien bis weit in die Mittelschicht sollen zumindest nicht schlechter gestellt werden als derzeit. Von einem Familieneinkommen von 148000 Euro an halten die Grünen Abzüge für hinnehmbar, auch wenn dies womöglich gegen die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts verstoßen könnte.

Jeder staatliche Euro, auch wenn er mit dem Stichwort „Kinder“ beworben wird, verändert aber zunächst das Einkommen der Eltern und damit deren Kalkül, welche Arbeit und Fortbildung sich lohnen. Der beste Armutsschutz für Kinder sind jedoch Eltern, die nicht auf möglichst hohe Transfers für ihren Nachwuchs schielen, sondern um Aufstieg in ordentlich bezahlte Arbeit kämpfen. Von ihrem Einsatz hängt das Kindeswohl ab.

Die grüne „Grundsicherung“ gaukelt hingegen vor, der Staat könne ihnen eigene Mühe teilweise oder ganz ersparen. Dieses Signal wird verstärkt durch die Betonung, dass der Bezug der Leistung quasi vollautomatisiert und kaum geprüft von der Geburt mindestens bis zum 18. Geburtstag erfolgen werde.

Es geht also nicht nur um die 10 Milliarden Euro, die die Grünen hier mit leichter Hand auf die in den vergangenen Jahren schon weit ausgebauten Sozialleistungen für Familien drauflegen wollen. Es geht um das falsche Signal, das sie mit dem verführerischen Etikett „Grundsicherung“ aussenden. Und da leider auch die SPD in ihrem Konzept für einen „Sozialstaat 2025“ von einer neuen Kindergrundsicherung schwärmt, steht ein teurer Wettlauf um die Stimmen der Eltern bevor.