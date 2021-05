Der Mangel an Bauholz : Pfälzer Paletten in Peking

Holz in Deutschland ist nicht knapp. In keinem Land Europas ist der Waldanteil höher. Der „Einschlag“, wie Fachleute das Fällen von Bäumen nennen, war im vergangenen Jahr so groß wie nie seit der Wiedervereinigung. Von 69 Millionen auf 80 Millionen Kubikmeter ist er gestiegen. Wer baut, wird sich bei diesen Zahlen die Augen reiben. Beklagen doch Baufirmen, Holzhändler und Zimmereien seit Wochen einen Mangel an Latten und Balken. Zeitweise wird das Konstruktionsholz gar nicht mehr geliefert, in der Regel deutlich später und wenn, dann nur noch unter Preisvorbehalt. Weil die anziehende Weltkonjunktur viele Baustoffe knapp werden lässt, droht Baufirmen trotz guter Auftragslage sogar Kurzarbeit.

Ein Grund für das knappe Bauholz ist profan. Die Sägewerke kommen nicht mehr nach. Während sich die abgesägten Bäume im Wald stapeln, viele vom Borkenkäfer geschädigt, sind die Verarbeiter am Limit. Mehr geht nicht. Ein zweiter Grund kommt hinzu: Immer mehr Holz geht in den Export. Amerikaner zahlen für Bauholz zum Teil den dreifachen Preis. Das im Wald liegen gebliebene unverarbeitete Rundholz wiederum wird in großem Stil in Container gepackt und nach China verfrachtet.