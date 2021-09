Bundestagswahl : Grün-Gelb – die Koalition der Jungen

Tim Schütz ist keiner, den man spontan als FDP-Mitglied verorten würde. Er wuchs im eher armen Essener Norden auf, seine alleinerziehende Mutter verdiente als Sekretärin mittelmäßig, Politik war bei ihm zu Hause kein Thema. Und doch redet der 24-Jährige heute über Parteiprogramme und Spitzenkandidaten so selbstverständlich wie andere in seinem Alter über Fußball oder Netflix. „An der FDP gefällt mir, dass sie gesellschaftlich progressiv ist, bei der Cannabis-Legalisierung zum Beispiel“, sagt er. „Das wird verbunden mit starker Wirtschaftspolitik.“

Schütz ist zu jung, um eigene Erinnerungen an den früheren SPD-Kanzler Gerhard Schröder zu haben. Seit er sich für Politik interessiert, gab es immer nur die CDU-Bundeskanzlerin Angela Merkel. Vor fünf Jahren ist Schütz den Jungen Liberalen beigetreten und in Nordrhein-Westfalen inzwischen deren stellvertretender Landesvorsitzender. Jenseits der Politik arbeitet er im Rahmen eines dualen Studiums für ein Bauunternehmen. Schütz sieht sich als Beispiel für einen gelungenen sozialen Aufstieg, „so wie er für jeden möglich sein sollte“. Dass die FDP dieses Thema im Wahlkampf besonders betont, ist in seinem Sinne. Auch sonst sieht er die Liberalen, die in seinem Bundesland so viele junge Mitglieder haben wie nie zuvor, drei Wochen vor der Bundestagswahl voll auf Kurs.