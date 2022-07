BGA-Präsident Jandura : „Der Krieg ist nur die Spitze des Eisbergs“

Der Großhändler Dirk Jandura erzählt, welche Produkte immer noch knapp sind, in welcher Krise Deutschland steckt – und warum in seinem mittelständischen Betrieb jetzt Englisch gesprochen wird.

Herr Jandura, Sie führen einen Elek­trogroßhandel. Machen Ihrem Unternehmen die Lieferkettenpro­bleme immer noch zu schaffen?

Definitiv ja. Unser Lager ist prall gefüllt, nur fehlen leider einige wichtige Artikel. Und das geht nicht nur uns so, sondern dem gesamten Groß- und Außenhandel. Es gibt immer noch Probleme zum Beispiel mit Halbleitern – und inzwischen steckt ja in jedem Produkt ein Halbleiter, selbst in denen, denen man das gar nicht ansieht, zum Beispiel in einigen Leuchten. Die Engpässe betreffen nicht mehr das Sortiment in der Breite. Aber es geht zum Teil auch um ganz kleine Sachen.