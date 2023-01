Große KI-Modelle : Wie die deutsche Antwort auf Chat GPT entstehen soll

Hochkomplexe KI-Modelle wie Chat GPT stammen meist aus den USA. Europa droht abgehängt zu werden. Eine Initiative will das ändern – und dafür ein hunderte Millionen Euro schweres KI-Rechenzentrum in Deutschland bauen.

Jörg Bienert holt bis ins Jahr 2002 aus, wenn er erklären möchte, welche technologische Umwälzung da auf die Welt zukommt. Damals, erzählt er, habe es doch wirklich Zweifel gegeben, ob Google tatsächlich je ein funktionierendes Geschäftsmodell haben würde. In Europa habe man dann sehr lange beobachtet, spätere Versuche eine eigene Suchmaschine aufzubauen, seien gescheitert. „Ich sehe große Parallelen zu dem, was gerade mit Chat GPT passiert“, sagt Bienert, der Präsident des Bundesverbandes Künstliche Intelligenz (KI) ist – ein Zusammenschluss aus Unternehmen und Experten, die an oder mit KI arbeiten.

Maximilian Sachse Redakteur in der Wirtschaft Folgen Ich folge

Seit knapp 2 Monaten sorgt die Software des amerikanischen Unternehmens Open AI tatsächlich dermaßen für Furore, dass es an den Start des iPhones oder eben von Google erinnert. Chat GPT ist ein sogenannter Chatbot, der mithilfe von KI die unterschiedlichsten Anfragen beantworten kann – und zwar in einer bislang unbekannten Qualität. Die Technologie basiert auf sogenannten tiefen neuronalen Netzen. Dieses tiefe Lernen ist eine noch anspruchsvollere Version des maschinellen Lernens, bei der spezielle Algorithmen mit riesigen Daten darauf trainiert werden, bestimmte Zusammenhänge zu erkennen und später auch auf unbekannte Daten anwenden zu können. So kann Chat GPT Liebesbriefe, Programmiercode oder Hausarbeiten schreiben, könnte Gesellschaft wie Wirtschaft nachhaltig verändern.

Nur: Wieder einmal ist es ein amerikanisches Unternehmen, dass da scheinbar eine digitale Revolution anstoßen könnte. Auch Google und Microsoft stecken enorme Ressourcen in das Thema. „Es besteht abermals die Gefahr monopolartiger Strukturen“, warnt Bienert. 73 Prozent der tiefen KI-Modelle stammen aus den Vereinigten Staaten, immerhin 15 Prozent aus China. Europa oder gar Deutschland? Vernachlässigungswürdig. Die digitale Souveränität in Sachen KI sieht Bienert „akut bedroht.“ Um fortgeschrittene KI-Modelle zu trainieren, müssen riesige Mengen an Daten verarbeitet werden. Dafür braucht es entsprechende Rechenkapazitäten. Und genau daran fehle es in Deutschland und Europa, sagt Bienert.

Deutschland sucht den Supercomputer

Er möchte das mit der Initiative LEAM ändern, die der KI-Bundesverband ins Leben gerufen hat. LEAM steht für „Large European AI Models“, zu Deutsch: Große europäische KI-Modelle. Man wolle „die deutsche Wirtschaft befähigen, große KI-Modelle zu entwickeln“ und zwar nach europäischen Standards: hohe Ansprüche an Datenschutz, transparente Algorithmen, CO2-neutral. Konkret bedeutet das vor allem den Aufbau und Betrieb eines Hochleistungsrechenzentrums, an dem KI-Start-ups und Industrieunternehmen gleichermaßen fortgeschrittene KI-Modelle entwickeln, testen, anpassen können.

Zwar gibt es auch in Deutschland schon Supercomputer, etwa im Forschungszentrum Jülich. Diese sind jedoch hauptsächlich für den wissenschaftlichen Gebrauch gedacht und oft über lange Zeiträume ausgebucht. Zudem verbrauchen KI-Modelle nicht nur bei ihrem Training Rechenkapazität, sondern auch bei ihrem späteren Betrieb. Die Forschungsrechner werden jedoch auch für Projekte in der Physik, Chemie oder Biologie benötigt.