Großbritannien : Sprunghafter Anstieg der Arbeitslosigkeit

In der Corona-Krise erlebt Großbritannien wie viele andere Länder einen sprunghaften Anstieg der Arbeitslosigkeit und der Neuanträge auf Sozialleistungen. Schon 1,4 Millionen Menschen haben innerhalb von vier Wochen die Sozialleistung Universal Credit beantragt, wie Arbeitsministerin Therese Coffey am Dienstag in einem Fernsehinterview bekanntgab. In normalen Zeiten beantragen üblicherweise je Woche etwas mehr als 50.000 Menschen die Sozialleistung.

Philip Plickert Wirtschaftskorrespondent mit Sitz in London. F.A.Z.

Seit der Corona-Krise und dem Beginn der Lockdown-Maßnahmen sind die Anträge auf etwa das siebenfache Niveau der Vorkrisenzeit gestiegen. „Wir sind in der Lage, diese Anträge zu bearbeiten und zu erledigen“, sagte Coffey. Die Regierung hat die Sozialleistungen für Arbeitslose erhöht. Offiziellen Arbeitsmarktdaten für März werden in der nächsten Woche veröffentlicht. Vor der Krise lag die Arbeitslosenquote bei nur 3,9 Prozent.

Seit Mitte März hat die Regierung die Schließung von Geschäften – bis auf Supermärkte und einige andere – angeordnet. Auch Büros müssen schließen, Mitarbeiter können nur noch im Homeoffice tätig sein. In Großbritannien werden diese Schließungen und das Herunterfahren der Wirtschaft und des öffentlichen Lebens als „Lockdown“ bezeichnet.

"Das ist keine Wahl zwischen Gesundheit und Wirtschaft"

Das Forschungsinstitut Office for Budget Responsibility (OBR) warnt unterdessen vor einem Einbruch der Wirtschaftsleistung um 35 Prozent im zweiten Quartal, wenn die Lockdown-Vorschriften in den drei Monate komplett in Kraft blieben. Nach einer neuen Berechnung des OBR, das für die Regierung, aber unabhängig arbeitet, könnte die Krise in den Staatshaushalt ein Loch von mehr als 200 Milliarden Pfund reißen. Das liegt an niedrigeren Steuereinnahmen und höheren Ausgaben in der Krise. Laut OBR ist dies keine Prognose, sondern ein „Referenz-Szenario“ über einen möglichen Ausgang. Die tatsächliche Entwicklung hänge entscheidend von der Länge des Lockdowns und der folgenden Erholung der Wirtschaft nach dem Ende des erzwungenen Stillstands ab.

Falls der Lockdown nach drei Monaten aufgehoben wird und danach für weitere drei Monate noch teilweise Einschränkungen gelten, könnte die Wirtschaftsleistung im Gesamtjahr um 13 Prozent schrumpfen, schätzen die OBR-Fachleute. Das wäre eine mehr als doppelt so tiefe Rezession wie jene infolge der Finanzkrise 2008 und 2009. Das Staatsdefizit würde auf 14 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) steigen und die Schuldenquote könnte von aktuell etwas über 80 Prozent zeitweise über 100 Prozent klettern.

"Es ist klar, dass wir dieses Virus so schnell wie möglich besiegen müssen", sagte der britische Schatzamtskanzler Rishi Sunak am Dienstag der BBC. Einige Medien hatten zuvor über Spannungen zwischen dem Finanzminister und Gesundheitsminister Matt Hancock wegen der Dauer des Coronavirus-Lockdowns berichtet. Sunak verneinte indes einen Konflikt: "Das ist keine Wahl zwischen Gesundheit und Wirtschaft", sagte er. Es widerspreche dem gesunden Menschenverstand, das eine gegen das andere auszuspielen.