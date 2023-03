Aktualisiert am

Lkw am Hafen von Dover im März 2018. Bild: AFP

Das Vereinigte Königreich wird als erstes europäisches Land Mitglied im transpazifischen Freihandelsbündnis CPTPP, dem unter anderem Japan, Kanada, Australien und Mexiko angehören. Darauf haben sich die elf Mitgliedsländer und die Regierung in London geeinigt. Das Vereinigte Königreich habe kommerziell bedeutsame Angebote zum Marktzugang für Güter, Dienstleistungen, Investitionen und Finanzdienstleistungen gemacht, heißt es in einer Erklärung, die am Freitag nach einem Online-Treffen der zuständigen Minister und Verhandler veröffentlicht wurde.

Dem Beitritt des Vereinigten Königreichs zu dem Freihandelsbündnis wird in Asien überwiegend symbolische Bedeutung zugesprochen als Signal gegen chinesischen Handelsdruck und für eine regelbasierte internationale Ordnung. Das Vereinigte Königreich wird zwar gemessen an der wirtschaftlichen Größe die Nummer zwei in dem Handelsbündnis. Das recht geringe Handelsvolumen zwischen den Briten und den asiatisch–pazifischen Partnern aber lässt nur begrenzte positive wirtschaftliche Effekte erwarten. Großbritannien rechnet mit einem langfristig positiven Effekt von 1,8 Milliarden Pfund (rund 2 Milliarden Euro).

Anziehungskraft des Handelsbündnis wächst

Japans Minister für wirtschaftliche Revitalisierung Shigeyuki Goto sprach dem Beitritt Großbritanniens eine große Bedeutung zu, weil damit Werte wie Freihandel und offene, wettbewerbliche Märkte innerhalb und jenseits der pazifischen Region gestärkt würden.

Der britische Premierminister Rishi Sunak erklärte, dass das Vereinigte Königreich mit dem Beitritt dem Zentrum einer dynamischen und wachsenden Gruppe pazifischer Wirtschaften angehöre. Britische Unternehmen würden nun einen unvergleichlichen nach Zugang von Europa bis zum südlichen Pazifik genießen. Für Großbritannien ist der Beitritt der größte Handelsdeal seit dem Brexit.

Der transpazifische Freihandelspakt, der 2018 in Kraft trat, hat über die Briten hinaus Anziehungskraft entwickelt. Um die Aufnahme in dem Handelsbündnis haben aus Asien schon China und Taiwan angeklopft, darüber hinaus Uruguay, Ekuador und Costa Rica. Auch Südkorea und Thailand haben Interesse an einem Beitritt.

Das CPTPP-Bündnis ist der Versuch, neben einer weit gehenden Öffnung für den Freihandel, auch hohe Standards für offene Märkte im Bereich des öffentlichen Auftragswesens und mit Blick auf staatseigene Unternehmen festzuschreiben. Es ist ein Asien ein Gegenentwurf zum stark von China beeinflussten RCEP-Handelspakt, wobei eine ganze Reihe von Ländern beiden Bündnissen angehören. Die bislang elf Mitgliedstaaten von CPTPP erwirtschaften etwa 12 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung.

Die sperrige englische Abkürzung CPTPP steht übersetzt für „Umfassende und Progressive Transpazifische Partnerschaft“ und verdankt sich dem kanadischen Ministerpräsidenten Justin Trudeau, der ohne die Wertung „progressiv und umfassend„ keine Chancen sah, das Freihandelsbündnis in Kanada durchzusetzen. Dem Freihandelsbündnis gehören nach wirtschaftlicher Größe sortiert Japan, Kanada, Australien, Mexiko, Malaysia, Singapur, Vietnam, Chile, Neuseeland, Peru und Brunei Darussalam an. Das Vereinigte Königreich wird sich auf Rang zwei einreihen. Die Handelsbeziehungen zu den pazifischen Staaten sind aber gering.

Hoffnungen auf Beitritt der USA

Für das Freihandelsbündnis ist es die erste Aufnahme eines neuen Mitglieds. In Japan verbinden sich damit zarte Hoffnungen, dass das Handelsbündnis damit auch wieder für die Vereinigten Staaten attraktiv werden könnte. Amerika hatte unter Präsident Barack Obama die Verhandlungsvorangetrieben, um ein wirtschaftliches Gegengewicht gegen China im pazifischen Raum zu setzen.

Obamas Nachfolger Donald Trump hatte Amerika noch vor der Ratifizierung des Vertrages austreten lassen. Auch der jetzige Präsident Joe Biden zeigt kein Interesse an CPTPP. Er hat eine eigene Initiative zur stärkeren wirtschaftliche Verflechtung von asiatischen Pazifikstaaten mit Amerika ins Leben gerufen. Darin aber geht es nicht um mehr Freihandel.

Die Aufnahme des Vereinigten Königreichs in CPTPP soll formal bei einem Ministertreffen im Juli beschlossen werden. Danach steht die Ratifizierung in den Mitgliedstaaten an.