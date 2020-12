Corona-Pandemie : Großbritannien lässt Corona-Impfstoff von Astra-Zeneca zu

Aktualisiert am

In Großbritannien wird der Weg frei für den Coronavirus-Impfstoff des Herstellers Astra-Zeneca und der Universität Oxford. Großbritannien ist damit das weltweit erste Land, das den Impfstoff zugelassen hat.

Der von Astra-Zeneca und der Universität Oxford entwickelte COVID-19-Impfstoff hat in Großbritannien grünes Licht bekommen. „Die Regierung hat heute die Empfehlung der Regulierungsbehörde für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte (MHRA) akzeptiert, den COVID-19-Impfstoff der Universität Oxford / AstraZeneca zur Verwendung zuzulassen“, teilte das Gesundheitsministerium am Mittwoch mit. Großbritannien ist damit das weltweit erste Land, das den Oxford-Impfstoff zugelassen hat. Die behördliche Bestätigung ist ein willkommener Schub für Astra-Zeneca und das Oxford-Team, denen mangelnde Klarheit über die Ergebnisse von Studien im Spätstadium vorgeworfen wurde.

Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) hält dagegen eine Zulassung des Corona-Impfstoffes von Astra-Zeneca in der Europäischen Union schon im Januar für unwahrscheinlich.

Großbritannien war auch bei der Zulassung des Impfstoffes von Biontech und Pfizer, das seit zwei Tagen in Deutschland verimpft wird, schneller gewesen als die europäische Behörde. Als weltweit erstes Land hatten die Briten den Impfstoff schon Anfang Dezember zugelassen, die EU-Genehmigung erfolgte erst am 21. Dezember. Eine Zulassung erteile die EMA erst dann, „wenn wir uns sicher sind, dass das Produkt sicher, qualitativ hochwertig und wirksam ist“, hatte EMA-Chefin Emer Cooke am Montag erklärt.