Großbritannien : Sommer der Freude, Herbst des Missvergnügens

Ein Teil der Reservetankwagenflotte der Regierung, die in einem Depot stationiert ist. In Großbritannien sollen von Montag an Soldaten im Einsatz sein, um den anhaltenden Kraftstoffmangel an britischen Tankstellen einzudämmen Bild: dpa

Die Stimmung der britischen Wirtschaft und Bevölkerung ist umgeschlagen. Im Sommer herrschte Freude über die kräftige ökonomische Erholung und die wiedergewonnene Freiheit nach dem „Freedom Day“ in England. Doch Optimismus und Zuversicht sind vorbei, jetzt gibt es genügend Anlass für Ärger und Sorgen. Unternehmensverbände sprechen von einem drohenden „Herbststurm“. Logistikengpässe und Arbeitskräftemangel, steigende Preise und Kosten, besonders für Energie, sowie auslaufende Corona-Hilfen und beginnende Steuererhöhungen belasten Unternehmen und Verbraucher. Einige Ökonomen sprechen von einer möglichen Stagflation. Das Pfund hat abgewertet.

Es ist ein trister Hintergrund für den am Sonntag begonnenen Parteitag der regierenden Konservativen von Boris Johnson. Besonders die Benzinkrise hat ein vermeidbares Chaos geschaffen. Auslöser der Panikkäufe waren Berichte über ein paar Dutzend BP-Tankstellen mit Lieferproblemen. Jetzt helfen Soldaten als Tanklastwagenfahrer. Es wird aber wohl länger dauern, bis an den Tankstellen wieder Normalität herrscht.

Hintergrund der Benzinkrise ist der chronische Mangel an Lastwagenfahrern, der die Lieferketten vieler Branchen belastet. Nach Schätzungen fehlen etwa 90.000 bis 100.000 Lkw-Fahrer im Königreich. Auch in anderen Ländern Europas, in Deutschland, Belgien und Polen, gibt es einen Lkw-Fahrermangel, aber nirgendwo ist die Krise so eskaliert wie auf der Insel. Liegt das alles am Brexit, wie manche sagen? Oder sind überwiegend Corona-Folgen schuld? Eine einseitige Erklärung ist falsch, wie die Statistiken zeigen.

Weitere Branchen warnen vor desaströsen Engpässen

Mehrere zehntausend britische Fahrer haben in der Corona-Zeit den anstrengenden, schlecht bezahlten Beruf aufgegeben und sich jetzt andere Jobs gesucht, jedes Jahr gehen viele in Rente. Und es sind wegen Corona vierzigtausend Fahrprüfungen ausgefallen. Dies hat eine größere Lücke geschaffen als die Abwanderung von EU-Fahrern. Nun sollen fünftausend Visa an Fahrer aus dem Ausland die Krise lindern. „Too little, too late“, so das Echo aus der Wirtschaft. Schon warnen weitere Branchen wie die Agrar- und Fleischindustrie, der Handel und andere vor desaströsen Engpässen in der Vorweihnachtszeit.

Seit dem Brexit gilt eine neue, restriktivere Migrationspolitik mit einem Punktesystem. Statt Geringqualifizierten sollen eher Hochqualifizierte kommen. Arbeitgeber müssen mindestens 25.600 Pfund (knapp 30.000 Euro) Gehalt bieten, damit ein Visum erteilt wird (wobei für Mangelberufe und das Gesundheitswesen Ausnahmen gelten). Der Grundgedanke einer Immigrationspolitik, die nach Qualifikation steuern will, ist vernünftig. Aber zusammen mit der Corona-Krise, die zur Abwanderung von Hunderttausenden EU-Bürgern führte, sind die restriktiveren Regeln eine schwer zu verkraftende Belastung für einige Branchen.

Preise und Löhne reagieren auf Angebot und Nachfrage

Großbritanniens Wirtschaft hat sich mehr als anderthalb Jahrzehnte auf die billigen und fleißigen osteuropäischen Arbeitskräfte verlassen, die nach der EU-Osterweiterung ins Land strömten. Am unteren Ende der Einkommensskala hat dies die Löhne gedrückt. Unmut darüber war ein wichtiger Faktor im Brexit-Votum. Es gibt Gründe für die Annahme, dass die überreichliche Verfügbarkeit billiger migrantischer Arbeitskräfte neben anderem einen Faktor für das lange Zeit schwache Produktivitätswachstum bildete: Unternehmen heuerten Hilfskräfte an, statt in Aus- und Weiterbildung und effizienzsteigernde Modernisierung zu investieren. Jetzt steigen die Löhne für Lastwagenfahrer und andere Berufe plötzlich steil – was viele einfache Briten mit Wohlgefallen sehen. Damit können die Konservativen gegenüber Labour punkten.

Preise und Löhne reagieren auf Angebot und Nachfrage. Ein angespannterer Arbeitsmarkt kann ein Anreiz sein, produktivitätssteigernde Maßnahmen zu ergreifen. Aber das Problem ist, dass sich der Brexit-Anpassungsdruck jetzt viel zu schnell, geradezu schockartig aufgebaut hat. Hinzu kommen die Corona-Spätfolgen, die auf der Wirtschaft lasten. Die Regierung hätte viel früher umsteuern müssen durch eine großzügigere Visavergabe. Wenn sich die Situation nicht entspannt, drohen neue Ketten- und Panikreaktionen in der Vorweihnachtszeit. Ältere Semester erinnern sich an den „Winter des Missvergnügens“, der vor gut vier Jahrzehnten einen großen politischen Umschwung einleitete. Jetzt warnen erste konservative Abgeordnete, dass sich das wiederholen könnte. Bislang halten die Tories in allen Umfragen einen Vorsprung vor der Labour-Partei, das kann sich aber ändern.