Offshore-Windkraft : Wird Großbritannien zum „Saudi-Arabien des Windes“?

Blick auf den Windpark Walney Extension in der Irischen See vor der Küste von Cumbria Bild: dpa

Vor Kurzem ist die größte Windfarm der Welt in Betrieb gegangen. Hornsea 2 steht in der Nordsee, knapp 90 Kilometer vor der Küste der ostenglischen Grafschaft Yorkshire. 165 Turbinen drehen sich dort nun. Rund 1,4 Millionen Haushalte werden durch die 1,3 Gigawatt installierte Leistung des Windparks mit Strom versorgt, meldet der Betreiber, der dänische Ørsted -Konzern. Es ist ein weiterer Meilenstein der britischen Strategie zum Ausbau der Offshore-Windkraft. Deren Kapazitäten sollen in diesem Jahrzehnt um den Faktor vier wachsen.

Philip Plickert Wirtschaftskorrespondent mit Sitz in London. Folgen Ich folge

Jeden Monat gibt es größere Nachrichten. Gerade sind Teile des größten schottischen Windparks namens Seagreen ans Netz gegangen. Hinter dem 3-Milliarden-Pfund-Projekt stehen der schottische Energieversorger SSE und der französische Ölkonzern Total. Im hohen Norden bläst der Wind besonders stark und konstant. Seagreen soll ab 2023 den Strombedarf von 1,5 Millionen Haushalten decken.

Kein anderes Land Europas baut die Windkraft auf dem Meer so schnell aus wie das Vereinigte Königreich. Weltweit liegt es auf Platz zwei. China mit seiner riesigen Küste hat 25 Gigawatt Offshore-Kapazitäten. Dahinter kommt Großbritannien mit mehr als 13 Gigawatt (GW), deutlich dahinter liegen Deutschland (knapp 8 GW), die Niederlande (fast 4 GW) und Dänemark (2,5 GW). Die Briten haben den Ehrgeiz, ihre Offshore-Windkapazitäten besonders schnell auszuweiten.

Beschleunigte Genehmigungsverfahren

Der zurückgetretene Premierminister Boris Johnson versprach, die Insel zum „Saudi-Arabien des Windes“ zu machen. Durch beschleunigte Planungs- und Genehmigungsverfahren sollen neue Windparks schneller vorankommen, verspricht Kwasi Kwarteng, der wegen seiner Steuerpläne derzeit stark angeschossene Schatzkanzler.

Vor gut zwanzig Jahren startete der erste Meereswindkraftpark im Königreich, nahe Blyth. Heute erzeugen Offshore-Windräder schon durchschnittlich ein Viertel des Strommixes. Die Regierung plant bis 2030 gut eine Vervierfachung auf 50 Gigawatt installierte Leistung. Das Ziel lautet, dann 60 Prozent des Stroms damit zu erzeugen. Zum Vergleich: Deutschland plant bis 2030 einen Ausbau der Offshore-Kapazität auf 30 GW und 20 Prozent Anteil an der Elektrizitätserzeugung. „Großbritannien plant also dreimal so viel Offshore-Stromproduktion wie Deutschland“, erklärt Ryan Alexander von der Energieberatungsgesellschaft Aurora, die Büros in Oxford und Berlin unterhält.

Woran liegt es, dass Großbritannien bei der Offshore-Windkraft in Europa so stark in Führung gegangen ist? „Zum einen liegt es an der Länge der Küstenlinie, geringen Wassertiefen und den guten Windstandorten rund um die Insel“, erklärt Peter Frohböse von der technischen Klassifikations- und Beratungsgesellschaft DNV aus Norwegen. „Zum anderen haben die Briten auch ihre Historie im Offshore-Sektor der Öl- und Gasindustrie gut genutzt.“ Während in Deutschland im Offshore-Sektor in den vergangenen Jahren weitgehend Stillstand herrschte, haben die Briten ihre Windparks vor der Küste zielgerichtet weiterentwickelt; regelmäßig gibt es neue Auktionen für neue Standorte. „Großbritannien weist im Vergleich zu den bestehenden Windparks in Deutschland große Flächen für neue Windparks aus und ist damit sehr industrie- und entwicklerfreundlich“, sagt Frohböse.

„Ein offenes und stabiles Umfeld“

Mit was für großen Schritten Großbritannien vorangeht, zeigten die jüngsten Wettbewerbe für neue Windparks vor der Küste. Bei der vierten Runde für England und Wales durch das Krongut („Crown Estate“) diesen Sommer boten mehr als zehn Unternehmen für die sechs Projekte mit insgesamt 8 GW Leistung. Zuschläge für Verträge bekamen der deutsche Versorger RWE Renewables , der französische Konzern Total, ein Konsortium von EnBW und BP sowie ein spanisches Joint Venture.