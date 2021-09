Regierung erwägt Hilfen : Gaskrise trifft Britannien ins Mark

Auch in Deutschland steigen die Gaspreise kräftig

Nicht nur in Großbritannien steigen die Gaspreise deutlich, auch in Deutschland. Das Internetportal Verivox berichtete am Montag von einem neuen Rekordpreis: Ein Musterhaushalt mit einem Jahresverbrauch von 20.000 Kilowattstunden zahle derzeit im Durchschnitt 1516 Euro im Jahr für Erdgas. 50 Gasversorger in Deutschland hätten ihre Preise zuletzt erhöht, und das um durchschnittlich 11,5 Prozent. Für den Winter sei in Deutschland mit einer weiteren Welle von Gaspreiserhöhungen zu rechnen, meinte Steffen Suttner, Geschäftsführer für Energie bei Check24. Auch für die im August auf 3,9 Prozent gestiegene Inflationsrate spielen die Gaspreise eine große Rolle. In dem Monat kostete Erdgas nach Zahlen des Statistischen Bundesamtes immerhin 4,9 Prozent mehr als im Vorjahresmonat.

Der Preisanstieg fiel aber deutlich geringer aus als bei Heizöl (plus 57,3 Prozent) und Benzin (plus 26,7 Prozent). Für den starken Preisanstieg bei Energie insgesamt spielten dem Bundesamt zufolge unter anderem das durch die Pandemie ungewöhnlich niedrige Preisniveau des Vorjahres und der neue CO2-Preis eine Rolle. Für mehrere große Erdgasspeicher in Deutschland wurde zudem unlängst ein für die Jahreszeit ungewöhnlich niedriger Füllstand vermeldet. Den größten Teil seines Erdgases bezieht Deutschland aus Russland. (sibi.)