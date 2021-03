Aktualisiert am

Impfkampagne in Großbritannien

Impfkampagne in Großbritannien :

Impfkampagne in Großbritannien : „Wir brauchen maximal drei bis vier Minuten je Patient“

Corona-Impfung in der Abtei von Westminster Bild: dpa

Martin Marshall betreibt eine große Arztpraxis im Londoner Osten. Sechs seiner Ärzte und Assistenten sind seit Beginn der Corona-Impfkampagne als reine Impfkräfte abgestellt. „Das geht wie am Fließband“, sagt Marshall, der auch Vorsitzender des Hausärzteverbands Royal College of General Practitioners (RCGP) und Professor am University College London ist. „Wir brauchen maximal drei bis vier Minuten je Patient.“ Erst gibt es eine kurze Befragung nach möglichen Beeinträchtigungen, dann den Piks.

Philip Plickert Wirtschaftskorrespondent mit Sitz in London. F.A.Z.

„Es läuft wunderbar glatt“, sagt Marshall. Wie in anderen Ländern auch bekommen die Patienten keine Auswahl, ob sie den Impfstoff von Biontech/Pfizer oder den von Oxford/Astra-Zeneca möchten. Nach der Spritze werden die Patienten noch eine Viertelstunde in der Praxis beobachtet. Wer Astra-Zeneca bekommt, müsse weniger warten, sagt Marshall. Ihm sei kein einziger Fall einer schweren allergischen Reaktion bekannt.