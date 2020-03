Studie der Universität Oxford : Hat die Hälfte aller Briten schon Corona?

F.A.Z.-Newsletter Coronavirus Die ganze Welt spricht über das Coronavirus. Alle Nachrichten und Analysen über die Ausbreitung und Bekämpfung der Pandemie täglich in Ihrem E-Mail-Postfach.

Kritisiert wird die zu geringe Zahl von Tests auf der Insel: Bislang wurden nur 84.000 Corona-Verdachtsfälle getestet, in Korea dagegen 300.000 und in Deutschland laut den Akkreditierten Laboren in der Medizin 400.000.

Die Regierung hat pensionierte Ärzte, Krankenschwestern und Pfleger angeschrieben und gebeten, wieder in den Krankenhäusern des National Health Service (NHS) zu arbeiten. Fast 12.000 haben sich schon zum Dienst zurückgemeldet. Gesundheitsminister Matt Hancock richtete zudem eine Bitte an die Bevölkerung, damit sie den 1,5 Millionen Menschen helfen, die sich wegen der Corona-Krise in Quarantäne begeben haben, darunter sehr viele Alte. Bis Mittwoch haben sich 170.000 Freiwillige als „NHS Volunteers“ gemeldet.

Seit Montagabend hat Premierminister Boris Johnson einen weitgehenden „Lockdown“ angeordnet. Die Bürger sollen in ihren Häusern bleiben, sofern sie nicht in krisenrelevanten Bereichen arbeiten. Die meisten Geschäfte bis auf Supermärkte, Apotheken, Tankstellen und einige andere müssen schließen. Restaurants dürfen nur noch Essen zum Mitnehmen anbieten. Bauarbeiter dürfen allerdings weiterhin auf Baustellen tätig sein, sie müssen aber zwei Meter Abstand zueinander halten.

Die Londoner U-Bahnen fahren weiter, auch wenn die Zahl der Züge um etwa die Hälfte reduziert wurde. Laut Angaben von Transport for London ist die Nutzerzahl um 88 Prozent gefallen. Zu Stoßzeiten sind die Züge aber weiterhin mit Tausenden Pendlern vollgepackt. Laut Bürgermeister Sadiq Khan ist fast ein Drittel der Transport for London-Beschäftigten krankgemeldet oder in Selbstisolation, daher müssten noch mehr Züge gestrichen werden. Gesundheitsminister Matt Hancock kritisierte, dass weniger Züge fahren, denn dann müssten die Pendler noch enger zusammensitzen.

Die Wirtschaft leidet unter dem Lockdown

Nach drei Wochen, bis zum 13. April, will die Regierung die Wirkung ihrer Lockdown-Anordnung überprüfen. Viele Experten rechnen mit mindestens zwei bis drei Monaten schwerwiegenden Einschränkungen.

Schon jetzt zeichnet sich ab, dass die Wirtschaft in eine tiefe Rezession fällt. Je nachdem, wie lange der „Lockdown“ anhält, könnte die Wirtschaft in diesem Jahr stärker schrumpfen als infolge der großen Finanzkrise 2008/2009.

Das Analysehaus Oxford Economics schätzt, dass bei einem dreiwöchigen Lockdown, der 50 bis 90 Prozent der Bevölkerung betrifft, der Konsum um 5 bis 8 Prozent in dem betroffenen Quartal sinkt, bei einer Dauer von sechs Wochen sogar um 9 bis 16 Prozent und bei zwölf Wochen um 18 bis 32 Prozent. Wie hoch der Jahresverlust wäre, hängt von Nachholeffekten und der Schnelligkeit einer Erholung ab. Oxford Economics schätzt, dass selbst bei einer kräftigen Erholung ein großer volkswirtschaftlicher Verlust bleibt. Wenn sich der Konsum innerhalb von vier Quartalen wieder dem Vorkrisenniveau annähere, bleibe bei einem 18-Prozent-Einbruch ein dauerhafter 9-Prozent-Verlust.