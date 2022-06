Arbeitskampf um mehr Lohn : Großbritannien erwartet historisches Bahn-Chaos

Die als militant bekannte Gewerkschaft RMT will den Schienenverkehr in dieser Woche weitgehend stilllegen. Auch die Londoner U-Bahn, die jeden Tag rund 3,7 Millionen Fahrgäste befördert, ist betroffen. Die Wirtschaft erwartet hohe Verluste.

Großbritannien steht in dieser Woche vor den größten Bahnstreiks seit Jahrzehnten. Nach den Plänen der RMT-Gewerkschaft werden ihre 40.000 Mitglieder am Dienstag, Donnerstag und Samstag den Bahnverkehr in weiten Teilen des Landes lahmlegen. Am Dienstag wollen zudem auch die Beschäftigten der Londoner U-Bahn für 24 Stunden die Arbeit niederlegen.

Es wird nur ein Fünftel der üblichen 20.000 Züge fahren. Auch an den Tagen dazwischen müssen die dreizehn betroffenen privaten Bahngesellschaften ihre Verbindungen um fast die Hälfte reduzieren.In Schottland und Wales wird der Bahnverkehr weitgehend eingestellt. Millionen Pendler, Touristen, Geschäftsreisende und der Gütertransport sind davon betroffen. Verkehrsminister Grant Shapps nannte den Streik einen „riesigen Fehler“.

Die RMT-Gewerkschaft der Eisenbahner fordert mehr Lohn mindestens in Höhe eines Inflationsausgleichs, was ein knapp zweistelliges Plus bedeuten würde, und sie protestiert gegen drohende Entlassungen beim staatlichen Bahnnetzkonzern Network Rail . RMT-Generalsekretär Mike Lynch gab der Regierung die Schuld an der Eskalation des Arbeitskampfes. Bei einer Kundgebung am Wochenende vor dem Parlament in London rief er: „Die Botschaft ist klar: Wir sind jetzt in einem Klassenkampf.“ Die regierenden Tories nannte er „Schlächter der Arbeiterrechte“.

Verkehrsminister Shapps warnte davor, die Gewerkschaft bestrafe mit den Großstreiks „Millionen unschuldige Leute“. Während der Pandemie-Zeit wurden die Bahnen mit rund 16 Milliarden Pfund (etwa 18,5 Milliarden Euro) Steuerzahlergeld unterstützt, um Verluste auszugleichen. Noch immer lägen die Fahrgastzahlen niedriger als vor Corona, die Bahnen müssten daher sparen.

Die Regierung hat mit der Wirtschaft Notfallpläne entworfen, um Gütertransporte über die Schiene sicherzustellen. John Smith, Chef des Bahnfrachtkonzerns GB Rail Freight , sagte, der anfängliche Streik sei „managebar“. Bei längeren Streiks dürfte es Probleme mit der Treibstoffversorgung an den Tankstellen geben. Die Gastronomie- und Tourismuswirtschaft erwartet hohe Umsatzeinbrüche infolge der Streiks in dieser Woche. Der Verband UK Hospitality sprach von mehr als 500 Millionen Pfund (rund 600 Millionen Euro) Einbußen allein in der Gastwirtschaft durch wegbleibende Pendler. Die gesamtwirtschaftlichen Ausfälle durch die Großstreiks schätzen Ökonomen auf mehrere Milliarden. Vertreter der oppositionellen Labour Party haben sich hinter die Eisenbahnerstreiks gestellt. RMT-Generalsekretär Lynch kündigte an, dass der Arbeitskampf länger gehen könne. Er habe ein Mandat für sechs Monate Streiks, das könnte auch noch verlängert werden.

Die Transportgewerkschaft „National Union of Railway, Maritime and Transport Workers“ (RMT) ist als militant bekannt und steht politisch weit links. Ihr Präsident Alex Gordon ist Mitglied der Kommunistischen Partei von Britannien und sitzt in deren Exekutivkomitee. Der Streik weckt Erinnerungen an andere großen Arbeitskämpfe der britischen Geschichte. 1989 legte ein sechswöchiger Arbeitskampf bei British Rail den Bahnverkehr weitgehend lahm.