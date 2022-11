Wirtschaftskrise : Den Briten drohen zwei Jahre Rezession

Die britische Wirtschaft steht vor der längsten, wenn auch nicht schwersten Rezession seit Beginn der modernen makroökonomischen Statistiken vor rund hundert Jahren. Laut Pro­gnose der Bank of England wird das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zwei Jahre lang von Mitte 2022 bis Mitte 2024 stetig schrumpfen. Davor warnte die Notenbank, als sie zur Bekämpfung der Inflation vergangene Woche den Leitzins auf 3 Prozent erhöhte. Eine zweijährige Re­zession wäre, länger als zuvor befürchtet, Hauptgrund sind die rapide gestiegenen Energiepreise und die Inflation, auf die die Bank of England mittlerweile mit acht Leitzinsanhebungen reagiert hat.

Nach Einschätzung der Notenbank befindet sich die britische Volkswirtschaft schon seit Sommer in einer Rezession. Die britische Industrie- und Handelskammer (BCC) beklagte am Wo­chenende einen „alarmierenden Verfall der Wirtschaftsstimmung und der ökonomischen Bedingungen, wobei Schlüsselindikatoren wieder auf ein Covid-Krisenniveau gefallen sind“.

Die Bank of England sagt für 2023 ein BIP-Minus von 1,9 Prozent voraus, 2024 nochmals eine leichte Schrumpfung des BIPs von 0,1 Pro­zent im Jahresschnitt. In den acht Quartalen der Rezession werde die Wirtschaft insgesamt um 2,9 Prozent ge­schrumpft sein, so die Prognose. Damit ist der Einbruch halb so schwer wie während der Finanz- und Bankenkrise vor vierzehn Jahren. Nach Mitte 2024 werde sich die Wirtschaft „nur schrittweise“ erholen, erwartet die Bank of England.

„Zweifacher toxischer Schock“

Finanzminister Jeremy Hunt sprach von sehr schweren Zeiten. Die Wirtschaft habe einen „zweifachen toxischen Schock“ kurz nacheinander erlebt, erst den Corona-Einbruch und dann die Auswirkungen des Ukrainekriegs. Die Inflation, die auf mehr als 10 Prozent gestiegen ist, bezeichnete er als „den Feind, der Familien, Rentner und Unternehmen schwer belastet“. Hunt hat derzeit die schwierige Aufgabe, in seinem Haushalt ein Loch von bis zu 50 Milliarden Pfund füllen zu müssen. Das wird auch durch Steuererhöhungen geschehen. Laut Medienberichten sind nicht nur eine höhere Sondergewinnbesteuerung der Energiekonzerne geplant, sondern auch eine ausgeweitete Besteuerung von Dividenden. Diese würde dann auch Privathaushalte treffen.

Einige Branchen befürchten einen besonders tiefen Einbruch in der drohenden Rezession. Der Gastronomie- und Hotelverband UK Hospitality warnte schon, dass nächstes Jahr einem Drittel der Pubs, Restaurants und Hotels die Pleite drohen könne. In einer Umfrage hätten 35 Prozent der Mitgliedsunternehmen geantwortet, dass sie Verlust machten oder ihr Überleben fraglich sei. „Die rasant gestiegenen Energiekosten und Kosten für andere Güter sowie das sinkende Verbrauchervertrauen tun dem Sektor extrem weh“, warnt die Gastronomiebranche.

Bauindustrie stark betroffen

Tiefe Sorgen hat auch die Bauindus­trie, die wegen der steigenden Zinsen einen Einbruch des Immobilienmarkts und der Neubauaktivitäten erwartet. Im nächsten Jahr werde die Leistung der Bauwirtschaft um rund 4 Prozent sinken, erwartet der Verband CPA. Noble Francis, der Chefvolkswirt des Bauwirtschaftsverbands, sieht diese auf dem Weg in eine klare Rezession. „Aber man sollte nicht vergessen, dass die Bauaktivität derzeit auf einem historischen Höhepunkt ist“, fügt er hinzu. Die Kosten stiegen derzeit aber mit zweistelligen Prozentsätzen, das treffe die Branche hart.

Für den Immobilienmarkt erwarten Beobachter nun eine deutliche Korrektur, nachdem die Preise jahrelang, auch während der Corona-Zeit, stark gestiegen waren. Die Bankengruppe Lloyds, zu der auch die im Hypothekengeschäft stark aktive Bank Halifax gehört, prognostiziert einen Preisverfall um 8 Prozent im nächsten Jahr und dann Stagnation für mehrere Jahre.

Vergleichsweise gut sieht bislang die Arbeitslosenstatistik aus. Derzeit sind nur 3,5 Prozent der Erwerbsbevölkerung auf der Insel ohne Job. Das ist der niedrigste Stand seit Mitte der Siebzigerjahre. Laut Prognose der Bank of England wird die Arbeitslosenquote aber im Laufe der Rezession bis auf 6,5 Prozent steigen.