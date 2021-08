Großbrände in Südeuropa : Wenn die Hoffnung in Rauch aufgeht

Kaum ebbt Corona ab, treffen die Großbrände am Mittelmeer auch den Tourismus. An der Katastrophe ist nicht nur der Klimawandel schuld.

Erst Corona, dann die Hitze, jetzt das Feuer. Mehr als 120 Brände wüteten in der Türkei, viele in Urlaubsregionen der südwesttürkischen Provinzen Antalya, Mugla und Aydin. Auch Wohngegenden und Hotels seien von den Bränden betroffen, schreibt das Auswärtige Amt. Mindestens acht Menschen starben, zahlreiche Orte wurden evakuiert, darunter der Ferienort Turunc in Marmaris. Türkische Medien berichteten, dass Touristen mit Booten in Sicherheit gebracht wurden.

Der türkische Tourismus, der in normalen Zeiten ein Achtel der Wirtschaftsleistung des Landes ausmacht, wird abermals hart getroffen. Im ersten Halbjahr war die Zahl der Einreisen laut dem türkischen Tourismusministerium gegenüber dem Vorjahr zwar auf 5,7 Millionen gestiegen. was 27 Prozent mehr als 2020 waren. Es kamen unter dem Strich aber immer noch 12,3 Millionen Gäste weniger als im ersten Halbjahr 2019 – also vor Ausbruch der Pandemie. Und nun verschlechtern die Flammen die Aussichten.

In Süditalien und Griechenland, wo extreme Hitze und Wind die Brände anfachen. scheint der Tourismus etwas weniger hart getroffen. Doch auch dort ereigneten sich an einzelnen Orten dramatische Szenen. In Italien gelangten die Flammen bis an diverse Strände und bis in einige Vorstädte. Auf Italiens Ferieninsel Sardinien mussten in der Umgebung der Stadt Oristano mehr als 1000 Einwohner und Touristen in Sicherheit gebracht werden. In der sizilianischen Stadt Catania erreichte ein Feuer ein Strandbad, weshalb 150 Strandbesucher über das Meer in Sicherheit gebracht werden mussten.

Die wichtigsten Tourismusziele sind in Italien aber noch nicht von den Feuern betroffen. Auf der griechischen Insel Rhodos entstand eine bedrohliche Situation für das „Tal der Schmetterlinge“. Dieses international als Naturschutzgebiet bekannte Reservoir konnte zwar gerettet werden, auf weiten Teilen der Insel fiel jedoch für einen Abend der Strom aus, weil das große Feuer in der Nähe des Elektrizitätswerks ausgebrochen war.

Nach der Flut in Deutschland, die vor allem in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz Milliardenschäden anrichtete, sind die Brände im Süden die zweite Katastrophe in Europa innerhalb kürzester Zeit, die Fachleute auch auf die Erderwärmung zurückführen. Feuer, die durch Hitze und Trockenheit begünstigt werden, nehmen auf der ganzen Welt immer stärker zu, heißt es in einem gerade erschienenen Bericht des Rückversicherers Swiss Re.

„In den vergangenen vier Jahren haben Feuer 23 Prozent der weltweiten Schäden durch Sekundärgefahren verursacht. Vor 2016 betrug der Anteil im Schnitt 3 Prozent“, schreiben die Autoren, die zu Sekundärgefahren zum Beispiel Stürme und Überschwemmungen zählen. Diese Schäden wachsen nach Berechnungen der Versicherung mit einer Rate von 5 bis 10 Prozent im Jahr – und damit deutlich schneller als die Inflation.

Im vergangenen Jahr summierten sich die Kosten der Katastrophen laut Swiss Re weltweit auf 190 Milliarden Dollar. In einem Szenario, in dem sich der Temperaturanstieg weltweit bis 2050 ungebremst um 3,2 Grad Celsius fortsetzt, koste das die Staaten der Welt 14 Prozent der Wirtschaftsleistung, warnt Swiss Re. Selbst wenn es gelinge, den Anstieg auf 2 Grad zu begrenzen, betrage das Minus 4 Prozent.

Europa kam im Vergleich zu Asien und Nordamerika bislang vergleichsweise glimpflich davon, doch Andreas Weigel, Katastrophenanalyst der Swiss Re, sagt: „Über die letzten 20 Jahre beobachten wir in Europa vor allem einen Trend von zunehmenden Schäden durch Gewitterstürme mit Hagel.“ Der versicherte Schaden durch Waldbrände sei bislang vergleichsweise klein. Für die aktuellen Brände und das laufende Jahr haben die Fachleute noch keine Prognosen, neue Höchststände wären aber keine Überraschung.

Allerdings tragen die Menschen zu den häufigeren und katastrophaleren Bränden nicht nur durch den Klimawandel bei. Während in der Türkei nach Experteneinschätzungen vor allem natürliche Ursachen verantwortlich seien, gibt es auf Sardinien Spekulation über die Frage, ob in ärmeren Gegenden der Insel die Vegetation niedergebrannt wird, um später dort Solarzellen zu installieren.

Für die italienische Umweltorganisation Legambiente bestätigt deren Waldbrandfachmann Enrico Fontana, „dass 98 Prozent der Feuer vorsätzlich gelegt werden oder durch Fahrlässigkeit entstehen“. Nach einem Rekord im Jahr 2007, mit 2400 Quadratkilometern verbrannter Flächen und 2000 Straftaten zur Auslösung von Bränden, habe sich die Lage in Italien vorübergehend gebessert. Seit 2019 gebe es aber wieder steigende Zahlen.

Es gibt viele wirtschaftliche Motive, Feuer zu legen. An vorderster Stelle stand früher der Wunsch, an Stelle von abgebranntem Wald Gebäude, Feriensiedlungen oder Hotels zu errichten. Seit 2000 muss in Italien aber genau registriert werden, wo es Feuer gab, denn dort darf fünfzehn Jahre lang der Bebauungsplan nicht geändert werden, zehn Jahre lang nicht gebaut und fünf Jahre lang nicht aufgeforstet werden. Manchmal wird aber von den Kommunen „vergessen“, die Flächen der Brände ins Kataster einzutragen. Von erpresserischen Motiven ist die Rede, wenn Mitglieder des Organisierten Verbrechens Feuer legen, weil kein Schutzgeld bezahlt oder keine Weiden zur Verfügung gestellt wurden oder wenn Aufträge für Bepflanzung oder Beschnitt von den Behörden nicht an den „Richtigen“ vergeben wurden.

In Sizilien werden die Feuer traditionell als Mittel der Arbeitsbeschaffung betrachtet. Auf dieser Insel mit 5 Millionen Einwohnern und hoher Arbeitslosigkeit gibt es wenig Wald, aber 19.000 Waldarbeiter im Dienst der Region. Von diesen sind viele befristet angestellt. Um längere Beschäftigungszeiten und möglichst Rentenbeiträge für das gesamte Jahr zu erhalten, haben offenbar manche Motive, Feuer zu legen. Seit Beginn des Jahres sind in Sizilien 80 Quadratkilometer Fläche verbrannt.