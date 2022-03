Sanktion gegen Russland : Italien beschlagnahmt größte Segelyacht der Welt

Die Guardia die Finanza hat auf der Jagd nach Oligarchen-Vermögen am Freitagabend wieder zugeschlagen. Diesmal tauchte die italienische Finanzpolizei im Hafen von Triest auf und beschlagnahmte die Luxusyacht von Andrey Melnichenko. Das 143 Meter lange Schiff namens „A“ hat drei Masten, von denen der höchste mit 100 Metern über der Wasserlinie größer ist als Big Ben oder die amerikanische Freiheitsstatue.

Christian Schubert Wirtschaftskorrespondent für Italien und Griechenland.



Nach Angaben der italienischen Regierung hat die Yacht einen Wert von 530 Millionen Euro. Sie wurde im Rahmen der Sanktionen gegen russische Oligarchen im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine konfisziert. Schon vor einer Woche hatte Italien bekannt gegeben, Vermögen im Wert von 143 Millionen Euro aus dem Besitz russischer Oligarchen beschlagnahmt zu haben.

Der fünfzigjährige Melnichenko gilt als ein Konzernlenker, der Wladimir Putin nahesteht. Auf der jüngsten Liste des Magazins „Forbes“ liegt er unter den reichsten Milliardären auf Rang 105 mit einem geschätzten Vermögen von 11,6 Milliarden Dollar. Er ist der Eigentümer des russischen Düngemittelherstellers Eurochem sowie des Kohle-Energieunternehmens Suek (Siberian Coal Energy Company). Seine Karriere fing in der russischen Finanzbranche an, schon als Student soll er im Handel mit Devisen Geld verdient haben. Später stieg er auf die Energie- und Chemieindustrie um, in der seine Unternehmen laut „Forbes“ mehr als 100.000 Mitarbeiter beschäftigen. Seine Firmen haben in den vergangenen 15 Jahren rund 23 Milliarden Dollar investiert, berichtet das amerikanische Magazin.

Aufgefallen ist er auch durch seinen luxuriösen Lebensstil. Zu seiner Hochzeit an der Côte d’Azur im Jahr 2005 mit einer ehemaligen serbischen Popsängerin sollen Whitney Houston, Christina Aguilera und Julio Iglesias gesungen haben.

Seine 12.700 Tonnen schwere Segelyacht wurde von der Nobiskrug-Werft in Deutschland gebaut. Das Innere hat der Designer Philippe Starck entworfen, es enthält eine Unterwasser-Lounge mit 4 mal 1,80 Meter großen Scheiben. Das Schiff sei die „ultimative Verkörperung einer Superyacht, kreiert und konstruiert für das 22. Jahrhundert“, heißt es auf der Webseite von Nobiskrug. Ein Hybrid-Diesel-Antrieb und ein hochmodernes Navigationssystem gehören zur Ausstattung.