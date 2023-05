Parlamentswahl in Athen : Griechenland an einer neuen Wegscheide

Ein langer Schlauch oranger Schirme zieht sich zwischen hohen Mietshäusern hindurch. Auf dem Wochenmarkt an der Athener Straße Kalidromiou bieten die Bauern an jedem Samstag den Städtern ihre Waren an. Zwischen den gut besuchten Obst- und Gemüseständen will auch Marina Dionysiou etwas loswerden: Flugblätter mit dem Aufruf zum revolutionären Kampf. Die 24-jährige Englisch-Tutorin macht Wahlkampf, denn die Griechen bestimmen an diesem Sonntag ein neues Parlament. „Mit den Kommunisten kann man nichts anfangen; für sie kommt nie der richtige Zeitpunkt für die Revolution“, findet Marina.

Ihr Stand auf dem Wochenmarkt befindet sich in dem als unruhig bekannten Studentenviertel Exarchia. Vor ein paar Wochen haben sie hier sogar dem ehemaligen Finanzminister Yanis Varoufakis, der für eine linke Splitterpartei kandidiert, die Nase gebrochen. Die Täter sind nicht gefasst, doch gut möglich, dass ihnen Varoufakis nicht links genug ist.